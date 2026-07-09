PAW Patrol: Dino World fissa la data di uscita della versione Nintendo Switch 2 per ottobre

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Sembrava che con il lancio di oggi di Assassin's Creed: Black Flag Resynced, avessimo già avuto luglio ben pronto per i videogiochi, ma c'è ancora un pesce più grande in mare. Forse non per il pubblico di riferimento del ritorno di Edward Kenway, ma piuttosto per i loro figli e altri giovani giocatori. Stiamo parlando, ovviamente, del lancio, il 31 luglio di PAW Patrol: Dino World, l'ultimo capitolo della serie di videogiochi Paw Patrol, ispirato al recente film Paw Patrol: The Dino Movie.

PAW Patrol: Dino World seguirà Chase, Marshall, Skye, Rubble, Rocky, Everest, Zuma e tutti gli altri amati personaggi di Adventure Bay mentre si perdono su un'isola preistorica dove faranno nuove amicizie straordinarie. Inizialmente, questo titolo doveva essere rilasciato solo su Nintendo Switch e PlayStation 5, ma Bandai Namco - l'editore del gioco sviluppato da Outright Games - ha ora annunciato che una versione per Nintendo Switch 2 è prevista per il 2 ottobre.

Questa nuova versione presenta miglioramenti visivi e tecnici rispetto alla versione Switch, oltre ad aggiungere il supporto per GameShare e la cooperativa locale. E se vuoi saperne di più su PAW Patrol: Dino World prima della sua uscita entro la fine del mese, dai un'occhiata all'ultimo trailer qui sotto.