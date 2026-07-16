PAW Patrol: Dino World Interview: Outright Games parla di durata, del legame con il film Dino e del perché i genitori dovrebbero essere interessati

Sebbene esista una vasta gamma di giochi pensati per una grande varietà di età e pubblici, ce ne sono solo pochi che sono veramente costruiti da zero per bambini e bambini. Outright Games è uno dei maggiori editori per quanto riguarda i videogiochi per bambini, con l'azienda che ha realizzato una varietà di progetti e giochi nel corso degli anni, molti dei quali sono allineati a marchi e serie iconiche per bambini.

A tal fine, a fine luglio (e a ottobre per i giocatori Nintendo Switch 2), PAW Patrol: Dino World debutterà su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 1, portando con sé un'avventura adatta ai giovani ambientata sulla stessa isola del tanto attesissimo film d'animazione PAW Patrol: The Dino Movie.

Detto questo, abbiamo recentemente parlato con il produttore Guillermo Abajo di Outright Games per saperne un po' di più su PAW Patrol: Dino World, perché i genitori dovrebbero interessarsi, come insegna ai bambini abilità di problem solving, quanto è lineare il progetto, quale è la sua durata prevista e allo stesso modo come si collega al film d'animazione.

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Gamereactor: Per genitori e rispettivi acquirenti, cosa rende PAW Patrol: Dino World l'introduzione perfetta ai videogiochi per il pubblico giovane e prescolare? Cosa diresti per incoraggiare i genitori a provare il gioco?

Sotto: "Come parte dell'universo di PAW Patrol, PAW Patrol: Dino World è stato progettato come la prima esperienza videoludica per il pubblico prescolare.

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"Il gioco è costruito da zero per essere accessibile, con controlli semplici, un sistema di telecamera guidata e obiettivi visivi chiari che aiutano i bambini a capire sempre cosa stanno facendo e cosa succederà dopo.

"Per i genitori, la rassicurazione deriva da quanto l'esperienza sia strutturata e di supporto. I bambini sono liberi di esplorare Dino Island al loro ritmo, ma non restano mai senza guida o scopo. Il gioco è pensato per incoraggiare la fiducia nel gioco, permettendo ai giovani giocatori di sentirsi di successo fin dalle prime interazioni e offrendo allo stesso tempo un'esperienza condivisa e sicura per le famiglie."

Gamereactor: Come avete costruito PAW Patrol: Dino World per essere sia divertente che educativo, con il presupposto di insegnare ai bambini abilità di problem solving e pazienza quando affrontano un problema?

Sotto: "Il design di Dino World è radicato nell'apprendimento attraverso l'interazione piuttosto che l'istruzione. Ambientato nel mondo di Dino Island visto nel prossimo PAW Patrol: The Dino Movie, il gioco incoraggia i bambini a imparare attraverso l'esplorazione, la sperimentazione e la ripetizione.

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"Ognuno dei sei cuccioli giocabili introduce un modo diverso di pensare e interagire con il mondo. Chase usa il suo lanciatore di palline da tennis per attivare meccanismi e influenzare gli oggetti nell'ambiente, Marshall usa il suo strumento idraulico per attivare gli elementi e assistere i dinosauri, Rubble elimina gli ostacoli con la forza della costruzione, Skye raggiunge aree elevate con il volo temporaneo, Rocky ripara oggetti rotti e Zuma esplora la superficie dell'acqua. Queste abilità sono intrecciate in missioni e minigiochi per supportare la costruzione della risoluzione dei problemi, la pazienza e la perseveranza senza pressioni o stati di fallimento."

Gamereactor: Qual è la tua filosofia riguardo al game design e alla difficoltà quando inizi a realizzare un progetto per un pubblico giovane?

Sotto: "La nostra filosofia è che la chiarezza è la base della difficoltà. Per i giocatori in età prescolare, la sfida non riguarda la complessità ma la comprensione. Se un bambino capisce cosa sta succedendo e cosa può fare, si sente motivato a continuare. Se non lo fanno, la frustrazione appare molto rapidamente.

"Per questo motivo, diamo priorità a ambienti altamente leggibili, punti di riferimento visivi forti, minima dipendenza dal testo e feedback immediato per ogni azione. Progettiamo esperienze affinché i bambini possano interagire con sicurezza anche con ambienti grandi come Dino Island senza confusione, pur provando un senso di scoperta e progresso."

Gamereactor: Cosa rende PAW Patrol: Dino World un'esperienza perfetta per riunire la famiglia?

Sotto: "Il gioco è progettato per supportare il gioco condiviso attraverso un modo cooperativo a due giocatori, permettendo a genitori, fratelli o amici di partecipare e vivere insieme l'avventura. Entrambi i giocatori possono esplorare liberamente le aree aperte in modo indipendente, senza bisogno di restare vicini, rendendo facile per ciascuno scoprire il mondo al proprio ritmo pur condividendo l'avventura. I giocatori più giovani possono guidare l'esplorazione e le azioni, mentre i più grandi possono aiutare con la navigazione, la lettura di spunti o supportare le interazioni basate sul tempismo.

"Poiché l'esperienza si svolge nel mondo familiare di PAW Patrol, diventa naturalmente qualcosa su cui le famiglie possono connettersi. Incoraggia la comunicazione, il lavoro di squadra e la scoperta condivisa, rendendola tanto un'esperienza sociale quanto un gioco per bambini."

Gamereactor: Quanta esplorazione fuori dai sentieri battuti, se vogliamo, è offerta in PAW Patrol: Dino World ? Come descriveresti la linearità del gioco?

Sotto: "PAW Patrol: Dino World si svolge su una grande e completamente realizzata Isola dei Dinoschi, con regioni distinte come le Coste, le Pianure dei Dino, la Giungla e il Vulcano. Sebbene il gioco segua una progressione narrativa strutturata, l'esplorazione è una parte centrale dell'esperienza e i giocatori sono incoraggiati a muoversi liberamente tra le aree mentre giocano.

"Fin dall'inizio del gioco, i bambini possono esplorare diverse regioni, scoprire collezionabili nascosti, interagire con i dinosauri e rivisitare aree già visitate per scoprire nuovi segreti. Piuttosto che essere strettamente lineare, il gioco è progettato come un open world guidato dove punti di riferimento e segnali visivi assicurano ai giocatori di sentirsi sempre orientati e sicuri di dove stanno andando."

Gamereactor: In che modo l'esperienza di lavorare su altri giochi per giovani e famiglie vi ha permesso di rendere PAW Patrol: Dino World il miglior gioco possibile?

Sotto: "L'esperienza dello sviluppo precedente di PAW Patrol World ha avuto un ruolo importante nella formazione di Dino World. Ha aiutato a perfezionare la struttura degli ambienti aperti per i giovani giocatori, in particolare in termini di navigazione, leggibilità e ritmo.

"Per questo progetto, questi apprendimenti sono stati ulteriormente ampliati aumentando la densità e l'interattività del mondo. Dino Island è piena di dinosauri, collezionabili nascosti, dettagli ambientali ed elementi interattivi che premiano la curiosità pur mantenendo la chiarezza. Il risultato è un mondo che appare più ricco e coinvolgente senza diventare opprimente per il suo pubblico a cui si rivolge."

Gamereactor: Quanto tempo pensi che durerà una partita di PAW Patrol: Dino World ?

Sotto: "Una partita completa della storia principale dura circa sei-otto ore, a seconda di come i giocatori si impegnano nell'esplorazione e nelle attività opzionali.

"Per chi punta a completare completamente il gioco, includendo la raccolta di tutti gli oggetti, lo sblocco di contenuti di personalizzazione e la riproduzione dei minigiochi, l'esperienza totale si estende a circa quindici-venti ore.

"Il gioco è progettato attorno a sessioni di gioco brevi e flessibili a cui i bambini possono tornare facilmente col tempo, piuttosto che un gioco lungo e ininterrotto."

Gamereactor: Come si collegherebbe, se mai lo fa, PAW Patrol: Dino World con PAW Patrol: The Dino Movie?

Sotto: "Il gioco è ambientato nello stesso più ampio mondo di Dino Island introdotto nella Stagione 13 di PAW Patrol e si collega tematicamente al prossimo PAW Patrol: The Dino Movie, che arriverà nelle sale ad agosto 2026.

"Sebbene il gioco non sia un adattamento diretto del film e non condivida la stessa trama, è simile nel tono, nell'ambientazione e nei temi chiave, in particolare riguardo al lavoro di squadra, alle missioni di salvataggio e all'aiuto alle creature preistoriche bisognose. Il gioco espande questo mondo permettendo ai giocatori di esplorare attivamente Dino Island e viverla in prima persona attraverso il gioco interattivo."

Gamereactor: Qual è una parte di PAW Patrol: Dino World di cui pensi che la gente dovrebbe parlare di più?

Sotto: "Uno degli aspetti più importanti ma a volte trascurati del Mondo Dino è la profondità dell'esplorazione all'interno dell'Isola dei Dinosco. Oltre alla storia principale, i giocatori possono scoprire forzieri nascosti, sbloccare oggetti di personalizzazione sia per cuccioli che per veicoli, interagire con dinosauri in più ambienti e rigiocare una vasta gamma di minigiochi legati alle abilità di ogni cucciolo.

"È un mondo progettato per premiare la curiosità a ogni livello, incoraggiando i bambini a esplorare liberamente, sperimentare con le meccaniche e provare un senso di appartenenza alla propria avventura."

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Grazie a Outright Games e Abajo per aver risposto alle nostre domande. Puoi giocare a PAW Patrol: Dino World su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 1 il 31 luglio.