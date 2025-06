Pawprint Studio svela un nuovo collezionista di creature Aniimo

Dando all'Xbox Games Showcase un'atmosfera molto più salutare, la rivelazione di Aniimo ci ha regalato un altro collezionista di creature simile a un Pokémon, completo di nuovi simpatici mostri e un nuovo mondo da esplorare.

Oltre a catturare le bestie per chiamare i nostri amici, potremo anche combattere al loro fianco per catturare più creature e persino giocare nei loro panni. In modo simile a PokéPark, sarai in grado di usare abilità diverse a seconda della creatura che giochi.

Finora abbiamo solo un'anticipazione di ciò che è disponibile in Aniimo, ma considerando che abbiamo tempo fino al 2026 per vedere la sua uscita, c'è tutto il tempo per vedere cos'altro c'è da fare nel gioco.