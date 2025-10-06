Payday 3 lo sviluppatore Starbreeze cancella la modalità offline e il gioco co-op di D&D

HQ

La scorsa settimana, lo sviluppatore di Payday Starbreeze ha deciso di mettere tutto se stesso nel suo franchise di punta, abbandonando Project Baxter, un titolo cooperativo di D&D che è stato rivelato nel 2023. Sebbene questa cancellazione sia stata effettuata in modo da poter concentrare maggiormente l'attenzione su Payday, sembra che non ci sia abbastanza attenzione per realizzare una modalità offline per Payday 3.

In un recente stream per sviluppatori (trascritto da Wccftech), Starbreeze ha rivelato che la modalità offline per Payday 3 non sarebbe arrivata. "Penso che dobbiamo affrontare la realtà che non è fattibile per dove stiamo andando con il gioco", ha detto il general manager Jonas Skantz. "Prima di tutto, abbiamo un numero finito di persone. Vogliamo assicurarci che lavorino sulle cose più preziose per il gioco; Queste sono le cose di cui parleremo: progressione, core loop e così via. Ma ancora più importante, oggi abbiamo un modello di aggiornamento in cui ci vogliono settimane per rilasciare un aggiornamento del client".

Sebbene questo sia un peccato per chiunque stesse aspettando con impazienza il lancio della modalità offline di Payday 3, questo doppio smacco di cattive notizie ha anche portato al licenziamento di 44 dipendenti di Starbreeze che stavano lavorando al Progetto Baxter.

Sembra che Starbreeze sia ancora in fase di recupero da un lancio poco performante per Payday 3. Anche a distanza di anni dall'uscita del gioco, stiamo vedendo lo studio serrare i ranghi intorno ad esso, concentrandosi su Payday per renderlo il migliore possibile ancora una volta.