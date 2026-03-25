Payday: Aces High rivelato, in arrivo nel 2026
Il nuovo gioco cooperativo VR ci vede vendicarci di un gigante degli affari.
C'è un nuovo gioco Payday in sviluppo, che uscirà quest'anno. Inoltre, porta il furto a un nuovo livello di immersione, essendo progettato per la VR. Anche in un nuovo formato, però, continueremo a rapinare a nostro piacimento, con qualche collega criminale che si unirà al nostro gruppo.
Come illustrato in un comunicato stampa, Payday: Aces High vede quattro giocatori assumere i ruoli degli Ace, criminali di cui si affida compiere compiti audaci e apparentemente impossibili. Dopo essere stati traditi dal magnate degli affari Warren Jupiter, i giocatori si lanciano in una ricerca di vendetta.
Puoi progettare il tuo equipaggiamento con armi, gadget e altro ancora specifici per affrontare colpi in banche, musei e anche qualche appartamento di lusso. Erik Odeldahl, cofondatore e chief creative officer dello sviluppatore Fast Travel Games, ha condiviso il suo entusiasmo per il lavoro sul progetto:
"Negli ultimi 15 anni, ammiriamo come PAYDAY permetta ai giocatori di immergersi in scenari usciti direttamente dai film polizieschi più folli di Hollywood e di prendere in mano le rapine. Quest'anno portiamo il livello successivo con Payday: Aces High - preparatevi a ricaricare e preparare fino ad altri tre animali, nell'immersione che solo la VR può offrire!"
Adolf Kristjansson, CEO di Starbreeze Entertainment, ha aggiunto che Fast Travel Games è il "partner ideale" con cui lavorare su questo progetto. "Con Aces High, stiamo espandendo l'universo di PAYDAY e invitando i giocatori a pianificare ed eseguire colpi insieme in un'esperienza completamente immersiva. Sotto la loro guida, Aces High non è solo un adattamento. È un vero gioco PAYDAY costruito da zero per questo mezzo," ha detto.
Payday: Aces High può essere inserito ora nella lista dei desideri sugli store Meta e Steam, e verrà lanciato nel 2026.