Payday: Aces High rivelato, in arrivo nel 2026

C'è un nuovo gioco Payday in sviluppo, che uscirà quest'anno. Inoltre, porta il furto a un nuovo livello di immersione, essendo progettato per la VR. Anche in un nuovo formato, però, continueremo a rapinare a nostro piacimento, con qualche collega criminale che si unirà al nostro gruppo.

Come illustrato in un comunicato stampa, Payday: Aces High vede quattro giocatori assumere i ruoli degli Ace, criminali di cui si affida compiere compiti audaci e apparentemente impossibili. Dopo essere stati traditi dal magnate degli affari Warren Jupiter, i giocatori si lanciano in una ricerca di vendetta.

Puoi progettare il tuo equipaggiamento con armi, gadget e altro ancora specifici per affrontare colpi in banche, musei e anche qualche appartamento di lusso. Erik Odeldahl, cofondatore e chief creative officer dello sviluppatore Fast Travel Games, ha condiviso il suo entusiasmo per il lavoro sul progetto:

"Negli ultimi 15 anni, ammiriamo come PAYDAY permetta ai giocatori di immergersi in scenari usciti direttamente dai film polizieschi più folli di Hollywood e di prendere in mano le rapine. Quest'anno portiamo il livello successivo con Payday: Aces High - preparatevi a ricaricare e preparare fino ad altri tre animali, nell'immersione che solo la VR può offrire!"

Adolf Kristjansson, CEO di Starbreeze Entertainment, ha aggiunto che Fast Travel Games è il "partner ideale" con cui lavorare su questo progetto. "Con Aces High, stiamo espandendo l'universo di PAYDAY e invitando i giocatori a pianificare ed eseguire colpi insieme in un'esperienza completamente immersiva. Sotto la loro guida, Aces High non è solo un adattamento. È un vero gioco PAYDAY costruito da zero per questo mezzo," ha detto.

Payday: Aces High può essere inserito ora nella lista dei desideri sugli store Meta e Steam, e verrà lanciato nel 2026.