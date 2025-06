Payload Studios spiega perché ha deciso di abbandonare il survival crafting open world in TerraTech Legion

I fan della serie TerraTech sono rimasti probabilmente piuttosto sorpresi quando TerraTech Legion è stato svelato al PC Gaming Show all'inizio di questo mese. Il gioco, pur facendo ancora parte della serie più ampia, sta abbandonando la familiare natura di sopravvivenza open world per uno stile d'azione più simile a quello che è diventato così popolare grazie a giochi come Vampire Survivors. Ma perché lo sviluppatore Payload Studios ha deciso di andare in una direzione così diversa con questo gioco?

Di recente, ho parlato con il lead designer Andy Harmon e il senior producer Tom Page per saperne di più sul gioco e da dove provengono le sue origini e il suo nuovo stile. Per cominciare, Page ha spiegato che possiamo ringraziare una game jam per TerraTech Legion, anche se i molti sviluppatori di Payload ossessionati da Vampire Survivors ci hanno giocato.

Page ha iniziato con l'idea da cui è nata, spiegando: "Una game jam, che è da dove provengono la maggior parte di questo tipo di idee folli. Quindi, sì, come hai detto, abbiamo lavorato su due giochi abbastanza simili in termini di creazione di sopravvivenza open-world. E, sai, come team di creativi, è un bene in un certo senso... per immergersi fondamentalmente in aree diverse. Ecco perché abbiamo fatto la game jam all'inizio dell'anno.

"E questo era, sai, questo genere è un gioco a cui le persone all'interno dello studio, sai, amano giocare. Sai, tutti giocano a Vampire Survivors e Deep Rock Galactic. Penso di ricordare quando uscì Vampire Survivors, tutti in studio lo stavano giocando. Quindi, sì, voglio dire, questo tipo di conversazioni probabilmente è iniziato e in un certo senso è successo. E quei semi si sono impiantati nel tuo cervello a quel punto, Andy. Ma, sì, quando abbiamo avuto l'opportunità di fare qualcosa di nuovo, fare una game jam, questo è stato il risultato, davvero".

Harmon ha elaborato: "È una sorta di seme originale dell'idea, sai, è apparso davvero quando quei generi hanno iniziato a esplodere, ed è stato come, beh, sai, ho visto immediatamente del potenziale lì. E quello che stavamo facendo nel sandbox come, sai, permettere alle persone di personalizzare le loro cose, e l'impollinazione incrociata di quell'idea in questo nuovo genere che stava emergendo, e noi siamo tipo, wow, questo inizia immediatamente a funzionare nella tua testa, con il ritmo e cose del genere. Quindi, sì, è davvero decollato da lì".

Puoi vedere l'intervista completa sottotitolata con Harmon e Page qui sotto, dove parliamo della progettazione di una suite di costruzione modulare, della natura roguelite, di un potenziale lancio su console e altro ancora.