Peacemaker: La stagione 2 è un "prequel direttamente di Man of Tomorrow" secondo James Gunn

E' stata una grande notizia la scorsa settimana quando James Gunn ha sorprendentemente confermato che c'è più Superman in arrivo, e prima del previsto. Il sequel del grande successo di quest'estate si chiama Man of Tomorrow e sarà presentato in anteprima il 9 luglio 2027.

E a quanto pare, avremo un assaggio di cosa si tratta tra poche settimane. La serie in corso Peacemaker: La stagione 2 sarà il preludio. In un post su Instagram, Gunn definisce la serie "il prequel dell'uomo di domani AKA #Peacemaker Stagione 2". E quando un fan chiede specificamente in merito nei commenti, Gunn risponde con una precisazione che non può essere fraintesa, ovvero che si tratta "direttamente" di un prequel di Man of Tomorrow.

La stagione ha finora mandato in onda tre degli otto episodi, e non è ancora chiaro dove andrà a finire la storia, ma porterà direttamente alla prossima avventura di Superman. Tuttavia, ciò non significa che non ci saranno altri intrattenimenti DC nel mezzo. Sappiamo che sia Supergirl che Clayface saranno presentati in anteprima nelle sale nel 2026 e la serie TV Lanterns arriverà su HBO Max in una data ancora da definire il prossimo anno.