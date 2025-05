Peacemaker: La stagione 2 ha un "cameo davvero, davvero, davvero grande"

HQ

L'11 luglio segna la premiere di Superman, che sarà il primo film live-action del nuovo universo DC (anche se ha preso il via con la serie animata Creature Commandos a dicembre). Dopodiché, non dovremo aspettare molto per altro intrattenimento DC poiché Peacemaker: Stagione 2 verrà lanciato su HBO Max il 21 agosto.

Ci saranno un totale di otto nuovi episodi, e sembra che alla fine possiamo aspettarci una sorpresa davvero spettacolare. In un'intervista con Entertainment Weekly, il capo dei film DC e creatore sia del nuovo film di Superman che della serie Peacemaker, James Gunn, implica chiaramente che sembra essere un'apparizione epica:

"Avete visto quello che chiamiamo il QUC, la Camera di Distribuzione Quantistica, nella prima stagione diPeacemaker, e vediamo di più su quella tecnologia in Superman. Il QUC è il centro della storia nella stagione 2 di Peacemaker... Vediamo un sacco di personaggi diversi di Superman nella stagione, tra cui Isabela, Nathan e Sean, e poi vedremo un sacco di altri personaggi più avanti nella stagione da altre parti del DCU e da Superman. Potrebbe anche esserci un cameo davvero, davvero, davvero grande verso la fine dello show".

Superman è probabilmente il più probabile a comparire, ma Supergirl ha il suo film in uscita nell'estate del 2026 che vedrà protagonista anche Lobo, ed è concepibile che Gunn coglierà l'occasione per introdurre un eroe nuovo di zecca (Batman e Wonder Woman sono entrambi molto richiesti) per introdurlo in questo nuovo universo.

Cosa ne pensi e speri tu stesso?