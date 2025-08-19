Peacemaker la star Danielle Brooks sceglie il personaggio DCU con cui vuole interagire

HQ

Ora che il DCU di James Gunn è in pieno svolgimento, possiamo aspettarci di vedere i personaggi principali dei suoi spettacoli e film spuntare in altri progetti in qualsiasi momento. Peacemaker ha già avuto un cameo in Superman, e John Cena vuole che il suo vigilante incontri Batman lungo la strada, ma chi altro vorrebbe incontrare il Peacemaker cast?

In un'intervista a cui ha partecipato Gamereactor, Danielle Brooks, che interpreta Leota Adebayo in Peacemaker, ha avuto una scelta interessante. "Questa è una domanda divertente. Quindi, non ricordo il nome di questo personaggio, quindi potresti dovermi aiutare, ma in Superman, quello che ha avuto il bambino... "

Naturalmente, siamo sempre disposti ad aiutare a Gamereactor, anche se i nostri microfoni sono in muto, e abbiamo detto a Brooks che era il personaggio di Anthony Carrigan, Metamorpho. Brooks non voleva uscire con lui, però, ma voleva invece fare da babysitter a Baby Joey.

"Farei assolutamente da babysitter a quel bambino", ha detto. "Diciamo solo che farei da babysitter. Mi piacerebbe incontrare quel personaggio... Sento che ha lo stesso cuore di Adebayo".

Anche Freddie Stroma, che interpreta il Vigilante nello show, ha avuto una risposta interessante. "Penso che qualsiasi personaggio serio con Adrian sarebbe probabilmente una buona interazione. Quindi, voglio dire, Batman sarebbe buono".

La Brooks ha poi continuato a dire che sta aspettando di "riunirsi veramente" con Amanda Waller di Viola Davis, con la quale non ha ancora avuto la possibilità di interagire. Anche Stroma vuole avere la possibilità di lavorare con Davis interpretando quel personaggio.