Peacemaker Stagione 2

Mentre James Gunn era piuttosto irremovibile sul fatto che stava facendo tabula rasa quando lui e Peter Safran hanno deciso di assumere il mantello dei capi dei DC Studios, era chiaro che alcuni dei suoi preferiti sarebbero rimasti. Peacemaker è il più grande esempio di questo, poiché il dramma diretto da John Cena è stato fatto a pezzi e gettato in questo nuovo universo colorato in modo che Gunn possa continuare a scrivere uno dei progetti a cui si sente più legato.

Peacemaker supera l'ostacolo della confusione molto facilmente in una breve sequenza introduttiva che ti dice cosa è e cosa non è importante ricordare della Stagione 1. La trama è per lo più dimenticata al di fuori di Peacemaker e dei suoi amici che salvano il mondo, ma poi pugnalano alle spalle Amanda Waller alla fine. Questa mossa fatta dal personaggio di Danielle Brooks, Adebayo, dimostra di avere un effetto a catena sul resto del cast. Costa ad Adebayo ed Emilia Harcourt (Jennifer Holland) il lavoro e le future carriere, costringe John Economos (Steve Agee) a tenere la testa bassa nella sua posizione di governo, e vede se stessoPeacemaker evitato nonostante il suo ruolo nel salvare il mondo.

Questo punto più basso è il punto in cui prende il viaPeacemaker la stagione 2. Ognuno ha i propri problemi da affrontare, tranne il Vigilante (Freddie Stroma), che sembra andare avanti per lo più come al solito. Tuttavia, Gunn stabilisce rapidamente che il cast principale della prima stagione è ancora felice di stare l'uno con l'altro e dà il meglio di sé quando si allea ancora una volta. Tranne che per Peacemaker e Harcourt, poiché tendono a scontrarsi quando sono insieme, il che porta Peacemaker a pensare che forse la vita in un altro universo potrebbe fargli del bene.

Potreste alzare gli occhi al cielo di fronte all'ennesimo uso di una dimensione parallela in un progetto di supereroi, ma Gunn in gran parte se la cava qui perché invece di concentrarsi sui milioni di universi inutili là fuori e cercare di far sì che il pubblico si interessi al multiverso nel suo complesso, l'altra dimensione serve come un modo per approfondire il personaggio di Peacemaker. Gli mostra un mondo che sembra essere migliore del suo, il che è una scelta allettante di fronte al suo mondo normale, dove molte persone importanti lo vogliono morto. È un uso piacevole e riconoscibile di un multiverso, poiché tutti pensiamo a come sarebbero potute essere le nostre vite con decisioni ed eventi diversi.

Peacemaker Come personaggio è spesso combattuto tra perdonare se stesso e odiare se stesso per le sue azioni passate, e Gunn gioca brillantemente con queste idee in questa stagione. È anche bello avere un po' di più di Harcourt ed Economos, che si sentono come se avessero archi narrativi più completi. Adebayo e Vigilante sono un po' lasciati ai margini della strada, ma non sono privi di momenti ed è onestamente apprezzato che Gunn non abbia cercato di giocare sul campo dando a tutti la stessa quantità di profondità, altrimenti avremmo avuto uno spettacolo piuttosto sottile. Sono stato un fan particolare dell'arco narrativo del personaggio di Eagly in questa stagione, anche se ha offerto solo un po' di sollievo comico.

La commedia è in abbondanza nellaPeacemaker stagione 2. Non sembra che oltrepassi un limite nei momenti più seri dello show, ma per le persone a cui non piace lo stile comico di Gunn, sfortunatamente ne troverai molta. Per coloro che lo fanno, fortunatamente ti aspetta molto. A questo punto è una preferenza personale, e anche se potrei vederlo diventare stantio in futuro, Peacemaker era ancora abbastanza forte da farmi ridere un bel po'.

Per lo più, quelle risate sono arrivate dal personaggio di Tim Meadows, Langston Fleury, un agente di ARGUS che sembra essere uscito dal set del SNL ed è entrato in Peacemaker. I nuovi arrivati se la cavano tutti bene e si inserivano bene nel cast, ma la costante batteria comica di Meadows si è distinta in modo particolare, poiché sembrava che avesse capito esattamente di cosa parlava lo show e stava cercando di ottenere subito.

Peacemaker rimane un pezzo forte di televisione e un altro grande segno per il futuro del DCU di James Gunn. A volte potrebbe non sembrare tanto uno spettacolo di supereroi, ma è bello prendersi una pausa dall'azione e dalle battute ogni tanto per ricordarci che ci sono persone sotto i caschi argentati e lo spandex.Peacemaker Ha un impegno così forte nei confronti del suo mondo e dei suoi personaggi che il ridicolo diventa qualcosa che sei disposto ad accettare perché vuoi vedere dove va a finire la storia, e penso che questo sia uno dei punti di forza di James Gunn come sceneggiatore e regista. Non credo che superi la Stagione 1, almeno non lo fa di molto, ma Peacemaker La Stagione 2 offre continuamente un buon divertimento, anche se ha uno dei pezzi più evidenti di product placement che ho visto da qualche anno. Harcourt ordina una Bud Light al bar, beve solo Bud Light. Adrian porta una cassa di Bud Light alla festa a cui stanno partecipando. Anche quando le persone sono in risse da bar, il logo Bud Light non è mai lontano.