Peak aggiunge basket e scacchi nel nuovo aggiornamento di Dillydally

Se ami perdere tempo prima di affrontare l'estenuante processo di scalare una montagna, allora il nuovo aggiornamento di Dillydally per Peak ha in mente te. Invece di aggiungere molte nuove aggiunte al gameplay per te sulla strada per la cima della montagna, sarai invece in grado di trascorrere più tempo senza fare nulla di utile all'aeroporto prima di ogni corsa.

Il basket è stato aggiunto alla hall dell'aeroporto, insieme agli scacchi. Vale la pena notare che gli scacchi non hanno meccaniche di gioco adeguate, e quindi puoi fare mosse illegali a tuo piacimento, proprio come nella vita reale se non conosci le regole. C'è anche una cabina fotografica e ora si può parlare con Bing Bong.

Risponderà solo sì o no quando lo stringi, ma la conoscenza di Bing Bong potrebbe rivelarsi utile se non hai nessun altro che risponderà alle tue domande sulla vita, sull'universo e su cosa mangiare per il tè stasera.

Sono incluse anche alcune correzioni e funzionalità aggiuntive, ad esempio la riassociazione dei controlli. Per il resto, questo mini aggiornamento è in gran parte incentrato sul prendersi una pausa, fare un po' di canestro e cercare di capire se sei in scacco matto o meno.