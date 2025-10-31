Peak aggiunge il nuovo bioma Roots la prossima settimana

L'esplosione di milioni di giocatori che ha preso il sopravvento Peak quando è stato lanciato per la prima volta ha fatto notare ad Aggro Crab Games e Landfall Games che il loro piccolo progetto di game jam era andato sulla luna. Pertanto, gli studi hanno deciso di continuare a lavorare su Peak, fornendo nuovi contenuti, risultati, correzioni di bug e altro ancora nei mesi successivi al lancio.

Di recente, gli sviluppatori hanno annunciato il secondo nuovo bioma del gioco, Roots. Questo segue il bioma Mesa introdotto in sostituzione di Alpine come terzo ambiente da superare. Immaginiamo che, a causa dei fitti boschi di Roots, sostituirà il bioma della giungla al momento del lancio.

Nel breve teaser che potete vedere qui sotto, non vediamo molto di Roots. Solo due esploratori su una piattaforma in alto su un albero, prima che un ragno strappi uno di loro dalla salvezza e li trascini probabilmente verso il loro destino. Come con gli altri biomi di Peak, non importa quanto sia carino Roots, cercherà comunque di impedirci di raggiungere la cima della montagna. Le radici verranno aggiunte a Peak il 5 novembre.