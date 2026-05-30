Peak co-sviluppatore conferma che ora è uno studio "friendslop"

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Alcuni friendslop non sono eccezionali, ma se c'è un gioco che mostra le vette che possono raggiungere le esperienze cooperative divertenti e economiche, è Peak. Landfall Games e Aggro Crab Games hanno venduto milioni e milioni di copie di Peak, e il successo del gioco è stato così mostruoso che ha portato quest'ultimo studio a concentrarsi esclusivamente su friendslop.

Parlando con PC Gamer, il capo dello studio Aggro Crab, Nick Kaman, ha detto che Peak inizialmente sembrava più un esercizio di addestramento per lo sviluppatore. "Considero [Peak molto nostro adesso, mentre prima non lo era affatto. Pensavamo di essere uno studio d'azione per i personaggi," ha detto Kaman.

In precedenza, Aggro Crab ha consegnato il tanto amato Soulslike Another Crab's Treasure. Tuttavia, guardando al futuro, sembra che friendslop rimanga saldamente in programma. "Ci sono così tante cose che non sono ancora state esplorate, e ci sono così tante cose interessanti che si possono fare nel contesto dei giochi sociali," secondo Kaman. In questo momento, il suo team sta lavorando a Crashout Crew, una nuova esperienza friendslop che viene spinta ancora più in fondo al caos cooperativo rispetto a Peak.

A chiunque voglia più azione tra i personaggi di Aggro Crab, Kaman ha una scusa: "Se la gente si perde Another Crab's Treasure e chiede, 'Perché ora siete uno studio di friendslop?' Mi dispiace, capisco, volete quel lato di noi. Ma per ora per noi è solo più emozionante," ha detto.