Peak creatore Landfall ha fondato un proprio editore diabolico per gestire tutte le "cose malvagie"

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Quando si parla di creazione di videogiochi, spesso c'è un consenso sul fatto che gli sviluppatori siano i 'buoni' e gli editori i 'cattivi'. Alla fine, in un mondo ideale, ai creativi sarebbe permesso realizzare le loro visioni come preferiscono, ma in realtà ci sono costi e altre scelte difficili da fare per garantire che la ruota continui a girare, e più spesso che no, gli editori vengono vilipendiati per aver preso decisioni necessarie e motivate dal punto di vista finanziario.

Il motivo per cui ne parliamo è che Landfall Games, il creatore di Peak, ha deciso di fondare un proprio ramo editoriale, che esilarantemente considera Evil Landfall. In un post sui social media, il motivo del nome è descritto così: "Lo chiamavamo malvagio perché fogli di calcolo e contratti sono malvagi e alcune persone malvagie devono farlo!"

Ci viene anche detto che Evil Landfall non avrà alcun controllo sulla direzione creativa dei progetti futuri di Landfall Games, poiché Evil Landfall pubblicherà semplicemente i titoli dello sviluppatore e aiuterà anche a finanziare altri giochi di diversi studi indie.

Secondo il team dietro Evil Landfall, la CEO è Kirsten-Lee Naidoo, ma ci sarà anche un gruppo di altre persone che cercheranno di contribuire alla crescita e all'espansione di questa impresa editoriale.

Non è la prima volta che uno studio indie che ha ottenuto grande successo finanzia una divisione editoriale orientata all'indie, con Poncle (Vampire Survivors) e InnerSloth (Among Us) come due esempi recenti.