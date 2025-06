Peak è già un venditore da due milioni

Peak sembra davvero essere il successo dell'estate. Il progetto indie di Landfall Games è riuscito a spedire ben un milione di copie dopo soli sei giorni, ma chiaramente questo ha portato a un grande boom del passaparola, dato che solo tre giorni dopo questa cifra è salita alle stelle fino a due milioni di copie vendute.

Sì, in soli nove giorni, Peak ha spostato due milioni di unità, motivo per cui lo sviluppatore sta ora esplorando come estendere e continuare a far crescere il gioco con gli aggiornamenti. Non ci sono informazioni ufficiali su ciò che questi offriranno ai fan, ma il post sul blog di Steam spiega:

"Non saremo in grado di farli tutti, ma siamo entusiasti di vedere cosa porteremo a Peak! Stiamo ancora dando la priorità alle correzioni di bug e alla stabilità, quindi non aspettatevi subito un enorme aggiornamento dei contenuti".

Oltre a questo, possiamo aspettarci la localizzazione del gioco nel prossimo futuro, così come il merchandising del gioco. Aggiungete a questo altre correzioni di bug e patch, ed è chiaro che il futuro di Peak è molto, molto luminoso.