Peak è un brillante promemoria del motivo per cui sono sempre entusiasta di una nuova avventura cooperativa

Landcrab, alias il team-up tra lo sviluppatore di Another Crab's Treasure Aggro Crab e il creatore di Totally Accurate Battle Simulator Landfall Games, ha "finalmente" rilasciato Peak questa settimana. Dopo averlo annunciato correttamente quattro giorni prima del suo lancio, Peak è spuntato dal nulla e come uno schiaffo in faccia ha immediatamente riportato alla mente il successo dello scorso anno Chained Together e il precedente titolo Landfall Content Warning.

È difficile dire con un gioco come Peak se sei pronto per l'espediente e il prezzo basso piuttosto che per gli altri motivi per cui potresti acquistare un gioco (gameplay, narrativa, ecc.). Landfall spesso vende l'idea di un momento divertente e, anche se forse una volta ero scettico al riguardo, ora sto scrivendo questo articolo perché mi sono reso conto che è davvero il gioco di questo tipo.

Al Summer Game Fest, ho trovato molto difficile interessarmi all'ultimo Soulslike d'azione con elementi RPG, perché anche se il più recente promette di essere più oscuro o più sexy di tutti quelli che sono venuti prima, è difficile non vedere la ripetizione, le stesse trappole di un genere saturo. Può invecchiare. Sai cosa non invecchia, però? I tuoi amici.

Beh, pessima scelta di fraseggio, davvero. I tuoi amici invecchiano. Io invecchio, tu invecchi, tutti noi invecchiamo. Ma potete sempre fare nuove esperienze, esperienze condivise che vi faranno ridere anni dopo mentre ricordate la volta in cui uno dei vostri amici vi disse che potevi sicuramente scalare quel muro, solo per far precipitare ognuno di voi verso il vostro destino nella nebbia sottostante. Quel ricordo, la loro creazione, non importa con gli amici o da soli, è Peak gioco.

Ed è quello che Landcrab è riuscito a catturare in Peak. Questa non è una recensione di Peak, ma è una raccomandazione. Trovo difficile dare un punteggio a qualcosa come Peak, un gioco tanto stravagante quanto economico, un'esperienza che può frustrare e premiare un giocatore allo stesso tempo, e un titolo che è stato per lo più realizzato in un mese attraverso una game jam. Inoltre, penso che sia un po' ingiusto recensire Peak dato che non ho ancora raggiunto il titolo Peak (il giornalista di giochi classici è uno scrub lo so). Ma dopo un discreto periodo di tempo, sono giunto alla conclusione che questo tipo di gioco - Peak -likes, se volete - sono i titoli che cercherò in futuro.

Peak sembra un gioco incredibilmente snello. Tutto il grasso è stato tagliato, se mai ce n'era uno per cominciare. È una configurazione semplice, se non la conosci: tu e un massimo di tre amici siete boy scout che partono per una spedizione quando il tuo aereo si schianta e devi raggiungere la montagna Peak di un'isola per segnalare aiuto. Permettendoti di arrampicarti su ogni superficie, sfrutterai al massimo la tua resistenza, poiché ogni errore potrebbe significare il destino per le tue possibilità di sopravvivenza. Con questo focus semplicistico, Landcrab ha fatto una mossa piuttosto geniale nel permettere al gameplay di essere principalmente un focus di sfondo, permettendo a te e ai tuoi amici di vivere il viaggio senza che le prove che ci aspettano siano l'unico obiettivo.

E poi abbassi la guardia e ti rendi conto che non puoi scalare quella parete rocciosa, o dimentichi che c'è una pianta velenosa proprio accanto a te. Landfall, in particolare, è ora profondamente consapevole di come i suoi giochi possano rendere virali i momenti e quelli che tu e il tuo gruppo di amici ricorderete per molto, molto tempo. Anche se desidererò ancora le esperienze mozzafiato offerte da giochi come Kingdom Come: Deliverance II e Clair Obscur: Expedition 33, quando penso ai giochi Peak, mi verrà in mente questo piccolo gioco di arrampicata.

Quindi sì, non sarò sempre entusiasta dell'ultima epopea dark fantasy che si conclude con un'elegante sacerdotessa inglese che mi dice che sono l'ultimo flameghouler e devo salvare il mondo, c'è ancora un sacco di Peak là fuori. Big Walk, di House House, ad esempio, sembra essere un'avventura straordinaria in arrivo il prossimo anno. Anche se puoi liquidare artisti del calibro di Peak come "esca per streamer" come ho fatto una volta, se hai amici e sei stufo di urlare l'uno contro l'altro per aver perso un'altra partita classificata, perché non urlare l'uno contro l'altro perché hai accidentalmente fatto esplodere un impianto esplosivo che ha portato alla morte prematura di tutti?