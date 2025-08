Peak gli sviluppatori prendono di mira Roblox per "slop pieno di microtransazioni" In particolare, Aggro Crab non è contento di una nuova copia del suo gioco chiamata Cliff.

Si dice spesso che l'imitazione sia la migliore forma di adulazione, ma nel caso di una nuova copia Roblox del gioco multiplayer di successo Peak, sembra che lo sviluppatore Aggro Crab non si senta molto lusingato. Una parte del team di sviluppo dietro Peak ha persino raccomandato alle persone di piratare il gioco piuttosto che giocare alla ricreazione di Roblox. "Preferirei che piratassi il nostro gioco piuttosto che giocare a questa truffa Roblox piena di microtransazioni", si legge in un post sui social media dello sviluppatore, inclusi due screenshot di Cliff, una modalità di gioco Roblox che copia semplicemente il gameplay e l'estetica di Peak. Roblox è spesso noto per copiare le ultime tendenze all'interno dei propri sistemi di gioco. Da Counter-Strike a Squid Game, ci sono molte fregature in tutto Roblox e di solito sono piene di microtransazioni rivolte a un pubblico più giovane. Nonostante una fregatura che cerca di rubare il successo di Peak, sembra che il successo cooperativo di Landfall e Aggro Crab continui sulla sua traiettoria ascendente. Altre patch vengono aggiunte al gioco e ci sono anticipazioni di contenuti nascosti in attesa in cantiere. Peak è ora disponibile su PC.