Peak ha venduto quasi 2 milioni di copie la scorsa settimana mentre si avvicina ai 10 milioni di vendite totali

La collaborazione tra Aggro Crab e Landfall Games Peak continua ad essere un mostro quando si tratta di vendite negli ultimi tempi. Solo nell'ultima settimana, il gioco cooperativo di alpinismo ha venduto 1,7 milioni di unità grazie a un recente sconto del 38% sul gioco.

Alinea Analytics mostra che nelle otto settimane successive al lancio di Peak, abbiamo visto il gioco vendere quasi 10 milioni di unità. Attualmente, è a 9,7 milioni, e quindi è probabile che raggiunga la cifra di 10 milioni molto presto.

Dal lancio, Peak ha aggiunto nuove funzionalità tra cui oggetti aggiuntivi, oltre al bioma Mesa e alla meccanica di cannibalismo aggiunti di recente. È un'altra testimonianza di quanto TikTok e il passaparola possano fare per un gioco, poiché i video sui social media sono stati un enorme fattore trainante per Peak, mostrando le sue bravate di arrampicata e le storie che tu e i tuoi amici potete creare decidendo di intraprendere il viaggio insieme.

I saldi di Steam sono attualmente terminati, ma è probabile che Peak otterrà di nuovo uno sconto da qualche parte in futuro. In ogni caso, in questo momento è solo un po' più di un cinque, quindi se volessi davvero iniziare a mangiare i tuoi amici potresti farlo.