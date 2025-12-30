Peak Lead pensa che dovremmo essere più gentili con i giochi "friendslop"

HQ

Forse dovremmo essere tutti un po' più gentili, eh? È un consiglio che sappiamo che molti giocatori potrebbero aver bisogno di ascoltare, e il capo di Aggro Crab Games, Nick Kaman, ritiene che i giocatori possano essere particolarmente un po' più gentili verso le cosiddette esperienze "friendslop".

Parlando con GamesRadar+, Kaman ha detto che questi titoli non puntano a vincere il GOTY, ma offrono invece un tipo diverso di pura gioia da giocare grazie alla facilità di prendere in mano e giocare con gli amici. "C'è una reazione negativa perché a volte questi giochi rinunciano ai tradizionali indicatori di qualità come grafica o storia rifinita, ma questi giochi non cercano di essere il Gioco dell'Anno, ma si concentrano sull'offrire un'esperienza specifica e questo può renderlo molto conveniente per la produzione indie," ha spiegato.

"Come in qualsiasi genere di moda, ci sono molti fast follower e tentativi di bassa qualità che inondano i negozi, ma penso che sia soprattutto divertente essere un hater, soprattutto quando un termine come 'friendslop' è così succoso."

Il termine "friendslop" è piuttosto recente, attribuito a giochi come Peak e R.E.P.O. che hanno avuto grande successo essendo giochi che acquisti insieme a un gruppo di amici per giocare. Personalmente ho sempre trovato il termine come un modo affettuoso, ma come sviluppatore capisco come potresti non voler che il tuo gioco venga chiamato "slop" in nessuna forma.