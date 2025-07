Peak raggiunge nuove vette con cinque milioni di copie vendute

Il piccolo studio indipendente Aggro Crab ha annunciato che Peak, l'affascinante gioco in cui si scalano montagne con gli amici, ha raggiunto l'incredibile cifra di cinque milioni di copie vendute. Il che è onestamente folle, soprattutto considerando il fascino apparentemente di nicchia del gioco. La sopravvivenza cooperativa con un tema di arrampicata non è esattamente il genere più in voga sulla carta.

Ma Aggro Crab ha chiaramente colpito l'oro, perché le persone su Reddit non riescono a smettere di parlarne. E ciò che lo rende ancora più delizioso è il fatto che non si tratta di un mega-progetto AAA con un budget di miliardi di dollari. Ma no, questa è una piccola squadra affiatata che, grazie alla pura determinazione, al tempismo intelligente e forse a un pizzico di fortuna, è riuscita a realizzare qualcosa di assolutamente unico.

Se in qualche modo ti sei perso Peak, assicurati di dare un'occhiata ad alcuni filmati di gioco qui sotto.

Hai già giocato a Peak con i tuoi amici?