Peak si bloccava all'istante se si tentava di riprodurlo in francese

Peak è un gioco incredibilmente popolare, ma anche dopo aver venduto più di 5 milioni di copie in un mese, è chiaro che il gioco è stato comunque realizzato piuttosto rapidamente. La maggior parte del suo tempo di sviluppo è derivato da una game jam di un mese, il che significa che alcuni problemi devono ancora essere riscontrati nella tua avventura di sopravvivenza.

Un bug particolare proveniva da problemi di localizzazione. In particolare, come pubblicato sull'account ufficiale di Aggro Crab Games, se si sceglie di giocare in francese, Peak si bloccava all'istante. Una riga di codice avrebbe "francesizzato" il gioco, il che a quanto pare significava solo che non funzionava.

Francese classico, eh? Scherzi a parte, gli sviluppatori di Peak hanno lavorato rapidamente sui suoi problemi poiché la base di giocatori è cresciuta in modo esponenziale dal lancio. L'esperienza cooperativa si dimostra ancora popolare come sempre, anche con qualche bug che rompe il gioco. Sembra che i giocatori siano disposti a lasciarsi sfuggire molto se l'esperienza di base è divertente come quella di Peak.