Peaky Blinders sta ottenendo un altro gioco che probabilmente non vorrai giocare

Nonostante sia un grande successo sugli schermi televisivi di tutto il mondo, Peaky Blinders non è mai riuscito a sfondare nel settore dei videogiochi. Certo, questo è in parte dovuto al fatto che i vari titoli che ha sfornato negli ultimi tempi sono stati più di nicchia e meno applicabili ai giocatori reali, servendo progetti esclusivi per dispositivi mobili o sforzi di realtà virtuale. La buona notizia è che Peaky Blinders sta ora facendo un altro tentativo di sfondare lo spazio di gioco, ma la cattiva notizia è che probabilmente è già condannato.

Diciamo questo perché CoinDesk ha ora riferito che Peaky Blinders sta ottenendo un gioco basato su blockchain che avrà un proprio ecosistema Web3. Secondo il rapporto, il gioco sta cercando di attirare i fan verso le criptovalute offrendo una storia e un gameplay coinvolgenti. Inutile dire che sembra che il gioco abbia già una battaglia in salita da combattere, come se ci fosse qualcosa di cui i giocatori non sembrano davvero preoccuparsi in questi giorni, sono sicuramente cose che usano parole d'ordine come blockchain, Web3 e criptovalute...

Il gioco proviene dallo sviluppatore Anonymous Labs, lo stesso team che ha recentemente consegnato il token crittografico dei cartoni animati Simon's Cat, e per quanto riguarda ciò che sarai in grado di fare, il rapporto afferma:

"Le strade fumose dell'Inghilterra degli anni '20 sono reimmaginate come un parco giochi decentralizzato in cui i fan possono tuffarsi in missioni ad alto rischio, creare la propria eredità in stile Shelby (la famiglia su cui si basa la serie) e interagire con l'universo di Peaky Blinders".

Si dice che sia un titolo AAA, con oggetti da collezione digitali da scoprire ed elementi della comunità sulla blockchain da utilizzare. Non si sa ancora nulla sulla data di uscita, ma se si suppone che si tratti di un gioco AAA, probabilmente non dovremmo aspettarci di vedere molta sostanza sul progetto per un po' di tempo.