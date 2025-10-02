Peaky Blinders torna in televisione con due nuove stagioni di Steven Knight

HQ

Stiamo ancora aspettando di saperne di più sul film Peaky Blinders che è in sviluppo da BBC Studios e Netflix e le cui riprese hanno concluso l'anno scorso. Il creatore Steven Knight spera che questo film venga presentato in anteprima entro la fine del 2025, quindi dovrebbero esserci notizie sul fatto che uscirà prima piuttosto che dopo, e questo sembra probabile considerando gli ultimi sviluppi sul fronte Peaky Blinders.

BBC Studios ha rivelato di aver raggiunto un accordo con Knight per estendere l'eredità di Peaky Blinders servendo altre due stagioni televisive in futuro, che senza dubbio segneranno l'inizio della prossima era della serie drammatica. Questo avviene quando Knight aveva precedentemente promesso che il film non sarebbe stato la fine del franchise.

In un comunicato stampa, si dice che questa evoluzione sarà ambientata nella Birmingham del 1953 e si concentrerà su una nuova generazione di Shelby, mentre sarà prodotta anche da Kudos (SAS Rogue Heroes e House of Guinness ) e Garrison Drama (Peaky Blinders spettacolo e film), girato a Digbeth Loc. Studios a Birmingham, ambientato in città, e ha pianificato di debuttare il BBC One e iPlayer per il Regno Unito. Non si fa menzione di piani di premiere più ampi.

La sinossi spiega: "Gran Bretagna, 1953. Dopo essere stata pesantemente bombardata durante la Seconda Guerra Mondiale, Birmingham sta costruendo un futuro migliore con cemento e acciaio. In una nuova era di Steven KPeaky Blinders night, la corsa per impossessarsi del massiccio progetto di ricostruzione di Birmingham diventa una brutale gara di dimensioni mitiche. Questa è una città di opportunità e pericoli senza precedenti: con la famiglia Shelby proprio nel suo cuore intriso di sangue".

Anche Knight ha commentato questa notizia, aggiungendo: "Sono entusiasta di annunciare questo nuovo capitolo della storia Peaky Blinders. Ancora una volta sarà radicato a Birmingham e racconterà la storia di una città che risorge dalle ceneri del blitz di Birmingham. La nuova generazione di Shelby ha preso il volante e sarà un viaggio infernale".

Sei entusiasta di più Peaky Blinders ?