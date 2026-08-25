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Crimson Desert
Pearl Abyss migliora la storia in Crimson Desert con un nuovo aggiornamento
Tra le altre cose, otterrà una migliore localizzazione con più opzioni linguistiche.
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Dalla sua uscita, lo sviluppatore Pearl Abyss ha regolarmente migliorato il gioco e fornito nuovi contenuti per Pearl Abyss. Un aspetto per cui il gioco ha ricevuto alcune critiche al lancio è stato che la sua storia era praticamente inesistente. Pearl Abyss ora sta affrontando questo problema con un aggiornamento chiamato Crimson Desert Enhanced.
Il cambiamento più grande di questo aggiornamento, che è completamente gratuito e ora disponibile per il download, è che la storia del gioco è stata rinnovata con nuove cutscene e dialoghi.
L'aggiornamento porta il gioco alla versione 2.0 e aggiunge anche il doppiaggio per cinque nuove lingue. Di seguito c'è un trailer che mostra la nuova versione del gioco.