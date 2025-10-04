Pecco Bagnaia ricalibra l'obiettivo dopo la vittoria di Marc Márquez in MotoGP

HQ

Francesco Bagnaia ha vissuto una stagione molto frustrante in MotoGP quest'anno, visto come è stato completamente oscurato dal suo compagno di squadra Ducati Lenovo Marc Márquez, che ha conquistato il suo settimo titolo mondiale in MotoGP (nono assoluto) domenica scorsa a Motegi, in Giappone. Il 28enne italiano ha vinto il Campionato del Mondo MotoGP nel 2022 e nel 2023 ed è arrivato secondo nel 2024 alle spalle di Jorge Martín (che ha vissuto una stagione ben peggiore, a dire il vero).

Bagnaia sperava di lottare per il titolo, e invece dovrà accontentarsi di un terzo posto. Attualmente ha 274 punti, seguito dal connazionale Marco Bezzecchi di Aprilia Racing con 242 punti. Tuttavia, ha ancora possibilità di lottare per il secondo posto... contro il fratello minore di Marc, Álex Márquez, che ha 340 punti.

"È vero che c'è un distacco di 66 punti a sole cinque gare dalla fine, ma l'obiettivo è fare il massimo. Spero davvero di arrivare in Indonesia nello stesso modo in cui mi sentivo qui, e provare a combattere contro Alex. Questo è l'obiettivo corretto in questo momento", ha detto Bagnaia quando gli è stato chiesto se la sua campagna 2026 sia iniziata ora.

Álex ha un vantaggio di 68 punti e sembra enorme a sole cinque gare dalla fine (Indonesia, Australia, Malesia, Portogallo e Valencia). Ma non è impossibile: durante lo scorso fine settimana, Bagnaia ha guadagnato 27 punti su Álex.