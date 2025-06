La Cina condanna le osservazioni di Rubio in occasione dell'anniversario di Tiananmen I funzionari cinesi respingono le critiche degli Stati Uniti sulle proteste del 1989, definendole interferenze politiche.

HQ Le ultime notizie sulla Cina . Pechino ha respinto i commenti di Marco Rubio sulla commemorazione della repressione di Piazza Tiananmen, che ha distorto i fatti storici e attaccato il sistema politico cinese, ha detto mercoledì il ministero degli Esteri cinese. Secondo il ministero degli Esteri cinese, gli Stati Uniti hanno distorto i fatti e mancato di rispetto al sistema politico cinese, provocando una denuncia formale. Ciò riflette la sensibilità di lunga data di Pechino riguardo agli eventi del 4 giugno, che rimangono un argomento tabù a livello nazionale. PECHINO, CINA, 16 OTTOBRE 2013: Statue rivoluzionarie (contro le nuvole) in Piazza Tiananmen a Pechino, Cina // Shutterstock