Pechino organizza la prima mezza maratona con robot umanoidi che corrono con gli esseri umani

HQ

L'ascesa dell'intelligenza artificiale sta mettendo a rischio molti lavori tradizionalmente svolti dagli esseri umani, in particolare nei dipartimenti artistici e informatici. Ma i robot rappresentano anche una minaccia per gli sportivi? Non è probabile a breve termine, ma la mezza maratona di sabato scorso a Pechino potrebbe essere stata un momento chiave.

12.000 mila corridori umani hanno gareggiato contro 21 robot umanoidi nella mezza maratona di Yizhuang. Era inteso come una vetrina per diverse aziende tecnologiche in Cina per testare i loro progressi nella robotica, che nel contesto della guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti aggiunge una nuova dimensione come un modo per fischiare la crescita economica.

Il robot vincitore della gara ha concluso la gara di 21 chilometri e 13 miglia in due ore e 40 minuti. Il vincitore umano della gara l'ha terminata in 1 ora e 2 minuti. I robot erano disponibili in una varietà di forme e dimensioni (tutti umanoidi), correvano nella propria corsia ed erano accompagnati dall'assistenza umana e potevano ricaricare le batterie a metà gara... Proprio come anche gli esseri umani possono bere acqua.