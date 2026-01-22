Pedri infortunato per il Barcellona, potrebbe saltare tre o quattro settimane

HQ

Il Barcellona ottenne una grande vittoria contro lo Slavia Praha, 4-2, che assicura loro di rimanere in corsa per un piazzamento tra i primi 8 in Champions League (eliminando la squadra ceca). Tuttavia, hanno subito una battuta d'arresto quando uno dei loro migliori giocatori, il centrocampista Pedri, si è infortunato e, secondo Hansi Flick, la situazione non promette bene.

Pedri è sceso a campo visibilmente disagio all'ora di gioco della partita di Champions League, ed è stato scortato fuori dallo staff medico. Soffre di un infortunio al bicipite femorale alla gamba destra e, secondo AS, starà fuori per almeno tre settimane, forse quattro.

Il centrocampista ha subito una serie di infortuni al bicipite femorale, ma Sport aggiunge che non si tratta di una ricaduta e si aspettano che sia una frattura muscolare e non una rottura. Tuttavia, durante la conferenza stampa, l'allenatore del Barça Hansi Flick è stato pessimista: ""Dobbiamo aspettare fino a domani e poi vedremo, sapremo di più, ma non sono buone notizie".

Pedri sarà fuori per il Barcellona, unendosi a Gavi e Andreas Christensen nella lista degli infortuni. Hanno bisogno di una vittoria la prossima settimana contro Copenaghen se vogliono finire tra gli 8 migliori della classifica di Champions League ed evitare di giocare uno spareggio a eliminazione diretta a febbraio...