Pedro Pascal, Denis Villeneuve, Ben Stiller, Marisa Tomei e altri firmano una petizione per bloccare l'accordo tra Paramount e Warner

HQ

C'erano timori quando sembrava che sarebbe stata Netflix ad acquistare Warner Bros. alla fine dello scorso anno. Ma, quando Paramount fece a WB un'offerta che gli azionisti non potevano rifiutare, sembrava che l'offerta di David Ellison avrebbe avuto successo e che Paramount sarebbe stata quella a prendere il controllo di Warner Bros. Questa è stata una fusione leggermente più popolare per alcuni, ma per i grandi nomi di Hollywood sembra che l'idea di due grandi studi che diventino uno solo sia un concetto che preferirebbero non prendere in considerazione.

"Come registi, documentaristi e professionisti dell'industria cinematografica e televisiva, scriviamo per esprimere la nostra opposizione inequivocabile alla proposta fusione Paramount-Warner Bros. Discovery," recita l'inizio della lettera aperta che si oppone alla fusione tra Warner Bros. e Paramount. È stata firmata da grandi nomi di Hollywood, tra cui Pedro Pascal, Ben Stiller, Marisa Tomei, Denis Villeneuve, Yorgos Lanthimos, Kristen Stewart, Bryan Cranston, Glenn Close, Mark Ruffalo, Rosario Dawson e molti altri.

"La consolidazione dei media ha accelerato la scomparsa del film a medio budget, l'erosione della distribuzione indipendente, il crollo del mercato internazionale delle vendite, l'eliminazione di una partecipazione significativa ai profitti e l'indebolimento dell'integrità del credito sullo schermo", prosegue la lettera, sostenendo che la consolidazione sta già subendo "una forte pressione" e che questa fusione peggiorerà solo la situazione.

La fusione sembra destinata a andare avanti, ma molte critiche stanno arrivando. La lettera aperta evidenzia le azioni del procuratore generale della California Rob Bonta, che sta valutando azioni legali per bloccare l'acquisizione da parte di Paramount.