Pedro Pascal e Joaquin Phoenix si scontrano nell'ultimo sguardo a Eddington

Il regista Ari Aster è stato un po' incostante negli ultimi tempi, poiché dopo i grandi Hereditary e Midsommar, ha presentato il lungo e molto meno acclamato Beau is Afraid. Questo luglio, Aster tornerà per il suo prossimo grande lavoro da regista, con questo film drammatico Eddington.

Questo film sembra essere uno specchio dell'America moderna di una piccola città, mostrando le culture che si scontrano, l'ascesa della cospirazione e della paranoia, e tutto mentre due leader locali molto diversi si battono per il diritto di essere chiamati sindaco.

Il film è interpretato da Joaquin Phoenix nel ruolo principale di uno sceriffo in cerca di un incarico, che si trova in contrasto con l'attuale sindaco di Pedro Pascal, un uomo che cerca di mantenere la sua posizione in carica. Il cast è poi rafforzato da un gruppo di grandi star, tra cui Austin Butler, Emma Stone, Luke Grimes, Deirdre O'Connell, Michael Ward, Amelie Hoeferle, Clifton Collins Jr. e William Belleau.

Puoi vedere l'ultimo trailer di Eddington qui sotto, con il film che sarà presentato in anteprima il 18 luglio.