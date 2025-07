Pedro Pascal era "sconvolto" dalla sua apparizione in Wonder Woman 1984

HQ

Pedro Pascal è un uomo noto per avere i baffi e/o la barba. I suoi peli sul viso sono famosi quasi quanto l'uomo stesso, ma se fossi interessato a vedere come potrebbe apparire Pascal senza barba incolta, sembra che non adotterà presto un look rasato.

Parlando con Ladbible, Pascal si è seduto con la collega star de I Fantastici Quattro: Primi Passi Vanessa Kirby per giocare a Agree to Disagree. Quando si è parlato di baffi più sexy della barba, Pascal ha rivelato che gli va bene qualsiasi cosa, purché non sia rasato a zero.

"Fortemente in disaccordo con un me rasato a zero", Ha detto Pascal, ricordando la volta in cui si è rasato per Wonder Woman 1984 quando ha interpretato Maxwell Lord. "Ho amato il film, ma ero così sconvolto dal modo in cui apparivo che non sono mai tornato indietro a meno che non fosse completamente necessario. Se mi avessero chiesto di farmi la barba per i Fantastici Quattro e se avessero insistito l'avrei fatto. Ma è stata una creazione molto collaborativa per tutti i nostri look nel film".

I peli del viso di Pascal, in particolare i baffi, sono spesso visti come la parte iconica dell'attore, e quindi è difficile immaginare che li lasci per un po'. Probabilmente lo vedremo senza peli sul viso ad un certo punto lungo la strada per un ruolo speciale, ma se riuscirà a evitarlo si aggrapperà alla sua barba incolta.