Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
Notizie dal mondo

Pedro Pascal sostiene Jimmy Kimmel dopo la sospensione della ABC

L'attore mostra sostegno nonostante i legami con i progetti Disney.

HQ

È iniziato con alcuni post arrabbiati online, e ora si sta diffondendo rapidamente: le persone stanno cancellando i loro abbonamenti Disney in segno di protesta. Ora, Pedro Pascal ha espresso il suo sostegno a Jimmy Kimmel in seguito alla decisione della ABC di sospendere il conduttore a tarda notte per le sue osservazioni. L'attore, che guida diversi franchise Disney tra cui The Mandalorian e Marvel's Fantastic Four, ha pubblicato un messaggio in difesa della libertà di parola insieme a una foto con Kimmel. La sua posizione arriva mentre la Disney affronta un crescente contraccolpo, con altre star che chiedono la cancellazione degli abbonamenti e figure del settore che promettono boicottaggi. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!

Pedro Pascal sostiene Jimmy Kimmel dopo la sospensione della ABC
Pedro Pascal // Shutterstock
Pedro Pascal sostiene Jimmy Kimmel dopo la sospensione della ABC
Pedro Pascal // Instagram

This post is tagged as:

Notizie dal mondoStati Uniti


Caricamento del prossimo contenuto