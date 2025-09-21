Pedro Pascal sostiene Jimmy Kimmel dopo la sospensione della ABC

HQ

È iniziato con alcuni post arrabbiati online, e ora si sta diffondendo rapidamente: le persone stanno cancellando i loro abbonamenti Disney in segno di protesta. Ora, Pedro Pascal ha espresso il suo sostegno a Jimmy Kimmel in seguito alla decisione della ABC di sospendere il conduttore a tarda notte per le sue osservazioni. L'attore, che guida diversi franchise Disney tra cui The Mandalorian e Marvel's Fantastic Four, ha pubblicato un messaggio in difesa della libertà di parola insieme a una foto con Kimmel. La sua posizione arriva mentre la Disney affronta un crescente contraccolpo, con altre star che chiedono la cancellazione degli abbonamenti e figure del settore che promettono boicottaggi. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!

Pedro Pascal // Shutterstock