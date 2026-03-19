Pedro Sánchez ritarda il bilancio annuale della Spagna perché "nessuno aveva previsto questa guerra"

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La Spagna ritarderà la presentazione del suo bilancio nazionale mentre il governo sposterà l'attenzione su misure urgenti volte ad attenuare l'impatto economico della guerra in Iran, ha dichiarato giovedì il Primo Ministro Pedro Sánchez.

La decisione arriva mentre i prezzi dell'energia aumentano notevolmente a seguito di interruzioni legate alla chiusura dello Stretto di Hormuz, con i prezzi del gas in forte aumento nelle ultime settimane. Madrid sta ora preparando un pacchetto di misure d'emergenza, che dovrebbe essere presentato a breve, per alleggerire la pressione su famiglie e imprese.

"Stiamo lavorando sul budget, ma nessuno aveva previsto questa guerra. Il governo deve lavorare sulla questione più urgente - e la questione urgente ora è questa," ha detto Sánchez.

Il ritardo si aggiunge alle continue sfide politiche per il governo, che ha faticato a ottenere il sostegno parlamentare per i bilanci precedenti, lasciando la Spagna dipendente da piani di spesa estesi mentre bilancia richieste concorrenti e scadenze imminenti per i finanziamenti UE.