Peeves apparirà apparentemente nella serie Harry Potter di HBO Max

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Ci sono alcuni personaggi che i film di Harry Potter hanno deciso di omettere, probabilmente per garantire che la trama e le narrazioni di ogni libro potessero essere raccontate efficacemente in una durata di lungometraggio. Poiché la serie avrà più tempo da esplorare, avrà anche spazio per includere ulteriori personaggi e personaggi, incluso un poltergeist che i fan dei libri conosceranno fin troppo bene.

Nel recente documentario Finding Harry: The Craft Behind the Magic (come notato da Magically Brothers), che offre uno sguardo dietro le quinte della prossima serie, sono stati menzionati alcuni personaggi ancora da confermare.

È stato notato che la professoressa Pomona Sprout sarà presente nella serie, come previsto dato che è insegnante di biologia a Hogwarts, così come il custode Argus Filch, e l'insegnante di Difesa contro le Arti Oscure (e qualcosa di più contorto...) Quirinus Quirrell. Nessuno di questi sorprende, dato che li abbiamo già visti nelle trasposizioni di Harry Potter, ma il quarto personaggio menzionato è più speciale.

Il fantasma di Peeves viene citato nella serie e stuzzicato nei concept art, suggerendo che lo spirito problematico e birichino sarà presente nello show, pronto a creare problemi a Harry, Ron, Hermione e quasi ogni studente di Hogwarts che incrocia il suo cammino. Per chi non conoscesse Peeves, questo fantasma è fondamentalmente una minaccia che semina il caos ovunque vada, arrivando persino a essere coinvolto in alcuni eventi principali della storia man mano che i libri avanzano. Peeves è apparso anche di recente in Hogwarts Legacy, come puoi vedere qui sotto.

Se Peeves dovesse apparire nella serie, chi vorresti vedere interpretare il fantasma birichino?