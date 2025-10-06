Pendulo Studios ha chiuso diversi mesi fa: la direzione ha nascosto la situazione dopo l'ultimo round di licenziamenti a marzo

HQ

Oggi dobbiamo riportare un'altra triste notizia per la chiusura di uno studio di sviluppo, ma ancora di più quando quello studio è stato prolifico per più di 30 anni. Pendulo Studios, creatori di titoli come la serie Runaway, Hollywood Monsters, Blacksad, o il più recente Tintin Reporter - Cigars of the Pharaoh, ha chiuso definitivamente i battenti. Ma la verità è che la chiusura sembra sia avvenuta mesi fa, ed è solo ora che i panni sporchi sono venuti alla luce.

Un ex dipendente dello studio ha detto a Meristation che Pendulo Studios ha cessato ogni attività nel marzo 2025. Precisamente poco dopo abbiamo anche riferito che quest'ultimo round di licenziamenti aveva lasciato lo studio con un nucleo minimo di lavoratori, dopo i grossi tagli di posti di lavoro del 2024. A marzo, i lavoratori rimanenti hanno rispettato i loro orari, ma dopo non sono stati più pagati gli stipendi di marzo. " È stato un disastro fino alla fine, non volevano annunciarlo, volevano nasconderlo sotto il tappeto, ma è stato chiuso ufficialmente, da marzo non credo che ci siano persone", secondo la fonte.

30 anni come uno dei principali studi spagnoli del mondo

Pendulo Studios ha offuscato negli ultimi anni una traiettoria di successi e titoli di qualità, tra cui i tre titoli della serie Runaway, l'acclamata avventura grafica Hollywood Monsters, Blacksad: Under the skin, Alfred Hitchcock Vertigo, e il più recente, Tintin Reporter - Cigars of the Pharaoh, che non ha raggiunto obiettivi di vendita o qualità.

