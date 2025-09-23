Pennywise terrorizza anche l'esercito americano nel nuovo trailer di IT: Welcome to Derry

HQ

I due moderni film di IT diretti da Andrés Muschietti sono diventati subito dei classici dell'horror di culto e un sentito omaggio alla versione anni '80 con protagonista Tim Curry e, in gran parte, al romanzo originale di Stephen King. E per continuare quel successo ed esplorare ulteriormente la storia della città che ospita il mostruoso clown Pennywise, arriva ora IT: Welcome to Derry, la serie prequel che si svolge 26 anni prima degli eventi della prima parte di IT.

Ora facciamo un salto indietro nel tempo fino al 1962, quando nella apparentemente pacifica cittadina di Derry, nello stato del Maine, inizia a verificarsi un'ondata di sparizioni e morti in strane circostanze, che una famiglia appena arrivata in città non è in grado di spiegare. Sembra anche esplorare le origini dell'arrivo di Pennywise a Derry dallo spazio, quindi ci sarà molto da raccontare.

IT: Welcome to Derry sarà disponibile dal 26 ottobre (27 ottobre in alcuni territori) su HBO Max, così puoi sentirti entusiasta per la maratona horror di Halloween più intensa della tua vita.

Dai un'occhiata al trailer ufficiale di IT: Welcome to Derry qui sotto.