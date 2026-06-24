Pensionamento a 70 anni e pensione privata obbligatoria: il piano tedesco per gli anziani del futuro

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Friedrich Merz della Germania sta preparando un'importante riforma pensionistica che, secondo EFE, aumenterebbe gradualmente l'età pensionabile fino ai 70 anni. Il piano include una prima fase già in atto, completando un salto a 67 nel 2031. Dopo di ciò, l'età pensionabile nel paese sarebbe teoricamente collegata all'aspettativa di vita, con l'obiettivo di raggiungere i 70 anni non prima del 2092.

E non può essere sostenuto solo con finanziamenti pubblici. Il piano introducerebbe una pensione obbligatoria finanziata dal settore privato che lavorerebbe parallelamente al sistema pubblico. Con questo metodo, lavoratori e datori di lavoro contribuirebbero gradualmente fino al 2% degli stipendi entro il 2031, e il denaro sarebbe poi investito nei mercati dei capitali per integrare la pensione finanziata dallo Stato.

Prima delle critiche, il governo tedesco presenta la riforma come una soluzione per proteggere le pensioni attraverso le generazioni, come molti altri paesi europei affrontano problemi simili. Il cancelliere Merz ritiene che l'approccio moderno impedirebbe che i livelli pensionistici diminuiscano, mantenendo i contributi a livelli ragionevoli. Infatti, i sostenitori sostengono che potrebbe aiutare i pensionati a raggiungere circa il 70% del loro stipendio finale combinando pensioni pubbliche, aziendali e private.

Se avranno successo, non passerà molto tempo prima che altri paesi dell'UE tentino di seguire l'esempio, ma questi dovranno tenere conto delle loro condizioni specifiche.