Pentiment conferma che non c'è mai stato un sospettato corretto per gli omicidi del gioco

Alcuni piccoli spoiler per Pentiment qui, ma nel gioco non ti limiti a passare le tue giornate scarabocchiando alcune belle opere d'arte per una chiesa locale, poiché in poco tempo ti ritrovi improvvisamente al centro di una cospirazione omicida. Per motivi di trama, sei anche l'unica persona con l'arguzia e la volontà di incolpare qualcuno, ma non importa quanto duramente lavori per scoprire la verità, non saprai mai con certezza se hai trovato la persona giusta.

Secondo il direttore di Pentiment Josh Sawyer, questo è intenzionale. Parlando con PC Gamer, Sawyer ha detto che il team non ha mai avuto in mente un "vero assassino". "Fin dall'inizio ho detto: 'Penso che perché questo sia convincente nel modo in cui voglio, non ci può essere una risposta giusta'". Ha detto Sawyer. "Le persone del team mi chiedevano [chi fosse il colpevole], poi le persone di Xbox me lo chiedevano, e io rispondevo: 'No! Non c'è!' E dirò che ci sono persone che, a posteriori... Sembra più probabile che l'abbiano fatto, ma questo non significa che l'abbiano fatto".

"Non sei un detective, sei un fottuto artista. Non sei bravo in questo", ha continuato Sawyer, riferendosi al protagonista diPentiment Andreas Maler. "Stai facendo del tuo meglio per evitare che un buon amico che, ovviamente, non è la persona che l'ha fatto, muoia".

In parte, Pentiment funziona così bene perché non c'è una risposta giusta. Non tesse la sua storia come un gioco Telltale di un tempo, dove ci sono chiaramente strade buone e cattive da prendere. Tu stai solo forgiando il tuo percorso, e nessuna guida su Internet o mod di Reddit può farti sentire male perché dietro le quinte nessuno sapeva chi fosse il vero colpevole o se ce n'è mai stato uno. Questo potrebbe farti sentire meglio o peggio riguardo al fatto di mandare qualcuno a morte, ma è proprio questo il punto.