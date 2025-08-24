Pentinent - Prime impressioni dalla Gamescom

HQ

Cosa succede se lasci libere le redini creative per un veterano del settore come in, tutto è permesso? Apparentemente, ottieni un'avventura punta e clicca, ambientata nella Baviera del 16 ° secolo e con una grafica direttamente dal polveroso tomo medievale.

Almeno questo è il caso di Josh Sawyer, un dipendente di Obsidian a lungo termine che nel 2010 ha guidato la produzione del classico cult Fallout: New Vegas. Il suo ultimo gioco, Pentiment, è un progetto di passione sviluppato da un piccolo team di soli tredici dipendenti Obsidian.

Sembra ben lontano dai soliti giochi di ruolo di Obsidian come Outer Wilds e l'imminente Avowed, e potresti essere perdonato per aver pensato che il gioco piacerà a ancora meno persone rispetto al piccolo team di sviluppo stesso. Eppure, avendo visto un po 'di più del gioco durante una recente presentazione che ha portato alla Gamescom, in realtà sembra che potrebbero avere un colpo a sorpresa sulle loro mani.

Prima di tutto, Pentient non è completamente privo di elementi di gioco di ruolo. Come al solito per Obsidian, questi sono abilmente integrati nella storia, e non solo un foglio di statistiche che si compila frettolosamente prima ancora che il gioco sia iniziato. Giocherai nei panni di un giovane illustratore di manoscritti che arriva in un monastero rurale appena uscito dall'università. Quello in cui ti sei laureato (probabilmente usavano un altro termine allora, ma lo lasciamo scorrere) quando non eri impegnato a scarabocchiare su carta costosa, è deciso retroattivamente dalla tua risposta in una conversazione iniziale in cui vieni interrogato sui tuoi anni di istruzione superiore. Scelte come queste finiscono per formare il tuo personaggio e potrebbero portare a abilità utili o opportunità lungo la strada, spiega Josh Swayer.

Nonostante l'ambientazione religiosa, non hai certo bisogno dell'ispirazione divina per risolvere gli enigmi

È per lo più sapore però, come il gioco è, nel suo cuore una semplice avventura narrativa nello stile reso popolare da Telltale Games. La grafica cartoonesca e l'ambientazione passata potrebbero ricordarti i precedenti (e piuttosto difficili) giochi punta e clicca come la serie Monkey Island di Lucas Arts. Eppure, nonostante l'ambientazione religiosa, non c'è certo bisogno dell'ispirazione divina per risolvere gli enigmi, ci racconta Josh Sawyer durante la presentazione. Il piccolo team voleva creare un gioco accessibile, e questo significava soddisfare non solo gli appassionati di storia o coloro che amano i puzzle intelligenti (o sadici). I diversi puzzle e mini giochi sono quindi per lo più solo compiti - piccoli obiettivi per tenerti impegnato durante la storia.

Un altro modo in cui il gioco aiuta è spiegando i riferimenti storici. I personaggi saranno ovviamente un po' più utili nello spiegare l'ambientazione, di quanto ci si potrebbe aspettare in un contesto storico reale, e c'è anche un enorme glossario voluto con tutti i tipi di spiegazioni.

Per migliorare la leggibilità c'è la possibilità di rendere i font classici un po 'più moderni e puliti nel loro aspetto. Ma se riesci a leggerli bene come loro, dovresti sicuramente, poiché lo sviluppatore ha trascorso molto tempo a creare un'esperienza autentica. Ogni classe sociale, come i lavoratori, i chierici e la nobiltà hanno un carattere diverso che segnala il loro status e il loro stile di vita. Il movimento del testo è persino fatto per imitare la calligrafia reale con l'inchiostro che inizia forte e si asciuga gradualmente nella pergamena (leggi casella di testo).

Dieci o forse anche cinque anni fa, un progetto come Pentiment sarebbe stato impensabile da un grande studio.

Questa presentazione autentica si riferisce anche allo stile artistico generale, che è forse la caratteristica più notevole del gioco. La direttrice artistica Hannah Kennedy lo descrive come una miscela della scuola divina, illustrazione di scene religiose con grandi folle e stampe classiche in legno che divennero più importanti durante il periodo. Certo, è un po 'più cartoony e gamificato, ma colpisce ancora un buon equilibrio, e sicuramente sembra divertente vedere i personaggi medievali comprati per vivere.

Durante il gioco, il nostro personaggio principale dovrà risolvere diversi omicidi in un periodo di 25 anni, coprendo alcuni degli eventi più emozionanti in questo (almeno per i non interessati) periodo piuttosto tranquillo. Non sappiamo se qualche cospirazione più ampia stia collegando gli omicidi, ma se The Colour of the Rose è un'indicazione, probabilmente è così.

Dieci o forse anche cinque anni fa, un progetto come Pentiment sarebbe stato impensabile da un grande studio. Ma con nuovi canali di distribuzione come Xbox Game Pass, Sawyer e il suo piccolo team sperano che Pentiment troverà un pubblico ricettivo. Da quello che abbiamo visto finora, ci sono buone probabilità che possa farlo.