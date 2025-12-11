Penultima giornata della UEFA Conference League: quali squadre si sono già qualificate?

HQ

La UEFA Conference League sta intensificando la fase di campionato, che è più breve rispetto a Champions League ed Europa League. Invece di otto giornate, la competizione UEFA di terzo livello, vinta dal Chelsea la scorsa stagione, ne ha sei, che terminano la prossima settimana giovedì 18 dicembre, con tutte le partite che iniziano contemporaneamente (21:00 CET).

Prima di allora, oggi giovedì 11 dicembre abbiamo il consueto calendario delle partite nel pomeriggio e nella sera. Due squadre hanno già confermato la qualificazione per gli ottavi di finale o per i playoff a eliminazione diretta, Samsunspor dalla Turchia e Strasburgo dalla Francia, e sicuramente altre arriveranno stasera.

Partite della UEFA Conference League giovedì 11 dicembre:



Fiorentina vs Dynamo Kiev: 18:45 CET, 17:45 GMT



Häcken vs AEK Larnaca: 18:45 CET, 17:45 GMT



Breidablik vs Shamrock Rovers: 18:45 CET, 17:45 GMT



Drita vs AZ Alkmaar: 18:45 CET, 17:45 GMT



Noah vs Legia Warszawa: 18:45 CET, 17:45 GMT



Jagiellonia Białystok vs Rayo Vallecano: 18:45 CET, 17:45 GMT



Shkëndija vs Slovan Bratislava: 18:45 CET, 17:45 GMT



Samsunspor vs AEK Atene: 18:45 CET, 17:45 GMT



Universitatea Craiova vs Sparta Praha: 18:45 CET, 17:45 GMT



Aberdeen vs Strasburgo: 21:00 CET, 20:00 GMT



Hamrun Spartans vs Shakhtar Donetsk: 21:00 CET, 20:00 GMT



Rijeka vs Celje: 21:00 CET, 20:00 GMT



Lech Poznań vs Mainz: 21:00 CET, 20:00 GMT



KuPS Kuopio vs Losanna-Sport: 21:00 CET, 20:00 GMT



Lincoln Red Imps vs Sigma Olomouc: 21:00 CET, 20:00 GMT



Raków vs Zrinjski: 21:00 CET, 20:00 GMT



Shelbourne vs Crystal Palace: 21:00 CET, 20:00 GMT



SK Rapid vs Omonoia: 21:00 CET, 20:00 GMT



