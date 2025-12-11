Penultima giornata della UEFA Conference League: quali squadre si sono già qualificate?
La fase di lega della Conference League termina la prossima settimana.
La UEFA Conference League sta intensificando la fase di campionato, che è più breve rispetto a Champions League ed Europa League. Invece di otto giornate, la competizione UEFA di terzo livello, vinta dal Chelsea la scorsa stagione, ne ha sei, che terminano la prossima settimana giovedì 18 dicembre, con tutte le partite che iniziano contemporaneamente (21:00 CET).
Prima di allora, oggi giovedì 11 dicembre abbiamo il consueto calendario delle partite nel pomeriggio e nella sera. Due squadre hanno già confermato la qualificazione per gli ottavi di finale o per i playoff a eliminazione diretta, Samsunspor dalla Turchia e Strasburgo dalla Francia, e sicuramente altre arriveranno stasera.
Partite della UEFA Conference League giovedì 11 dicembre:
- Fiorentina vs Dynamo Kiev: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Häcken vs AEK Larnaca: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Breidablik vs Shamrock Rovers: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Drita vs AZ Alkmaar: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Noah vs Legia Warszawa: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Jagiellonia Białystok vs Rayo Vallecano: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Shkëndija vs Slovan Bratislava: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Samsunspor vs AEK Atene: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Universitatea Craiova vs Sparta Praha: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Aberdeen vs Strasburgo: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Hamrun Spartans vs Shakhtar Donetsk: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Rijeka vs Celje: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Lech Poznań vs Mainz: 21:00 CET, 20:00 GMT
- KuPS Kuopio vs Losanna-Sport: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Lincoln Red Imps vs Sigma Olomouc: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Raków vs Zrinjski: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Shelbourne vs Crystal Palace: 21:00 CET, 20:00 GMT
- SK Rapid vs Omonoia: 21:00 CET, 20:00 GMT
Segui qualche squadra della Conference League in questa stagione?