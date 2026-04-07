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Ora c'è un numero crescente di giochi in cui la musica gioca un ruolo centrale senza essere titoli strettamente basati sul ritmo come Guitar Hero e simili. Esempi includono Unbeatable, The Artful Escape, No Straight Roads, Stray Gods e, naturalmente, i davvero brillanti Hi-Fi Rush e Sayonara Wildhearts.

Ora c'è un nuovo gioco all'orizzonte: People of Note, che fonde vari generi musicali con un gioco di ruolo a turni leggero, quasi un 'gioco di ruolo leggero'. Se riesci ad accettare le semplici meccaniche di gioco di ruolo, in realtà funziona piuttosto bene.

Interpreti il ruolo di Cadence, una giovane donna che sogna di vincere un importante concorso musicale nella sua città natale, ma dopo aver eseguito una sua canzone pop a un'audizione aperta, viene rimessa a casa perché uno dei giudici semplicemente non la ritiene abbastanza brava. Si scopre però che questo giudice è anche il manager degli Smolder, la boy band più popolare di tutti i tempi, che stanno per vincere la stessa competizione musicale per l'ottava volta di fila, quindi potrebbe esserci un gioco criminale.

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Cadence, però, decide che ciò semplicemente non accadrà. Ora si propone di mettere insieme una band che possa offrirle una gamma musicale più ampia, e lo fa in vari piccoli mondi, ognuno ispirato a generi musicali diversi, tra cui Durandis (rock, punk, grunge e metal) e Lumina (musica elettronica). Ma come sempre, accadono cose inaspettate; tra le altre cose, quattro statuette magiche 'Keys of Note' entrano in gioco proprio nel mezzo di tutto e, naturalmente, tutto finisce per diventare più complicato di quanto Cadence sperasse.

Così parti per esplorare questi piccoli mondi a tema semi-lineari e semi-aperti, dove incontri vari (piuttosto buoni) enigmi da risolvere, forzieri da saccheggiare e, naturalmente, molte battaglie a turni contro vari nemici musicali. Fondamentalmente, le battaglie funzionano proprio come siamo abituati nel genere, dove puoi eseguire diversi tipi di attacchi, usare varie abilità e curare e potenziare i membri del tuo gruppo quando tocca a te. Quando si attacca, proprio come in Clair Obscur: Expedition 33, devi premere una serie di pulsanti al momento giusto per sfruttare al massimo l'attacco.

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In linea con il tema musicale del gioco, le battaglie presentano anche diversi colpi di scena musicali lungo il percorso. Tra le altre cose, ogni membro del gruppo ha il proprio genere musicale e, quando la musica durante le battaglie cambia in uno dei generi associati a un membro del gruppo, le statistiche di quel membro verranno potenziate finché la musica continuerà in quel genere. Un'altra caratteristica è che tutti i membri del tuo gruppo hanno una barra mashup e, una volta piena, puoi eseguire un attacco mashup combinando i diversi generi musicali in un unico attacco musicale molto potente.

Vale anche la pena menzionare che lungo il percorso potresti incontrare le cosiddette "battaglie puzzle", dove, usando un insieme di attributi e armi predefinite, devi sconfiggere i nemici in modi specifici e entro un numero prestabilito di round. Non ce ne sono particolarmente molti, ma sono piuttosto interessanti e ti aiutano a conoscere molto bene le tue armi e abilità in questo modo.

Come ho detto all'inizio, categorizzerei People of Note come un gioco di ruolo leggero. In questo caso, questo significa fondamentalmente che funziona come un vero RPG, ma non è così profondo, e non ci sono un gran numero di statistiche, attacchi o potenziamenti delle abilità da tenere sotto controllo, ma quelli che ci sono funzionano davvero bene. È strano, però, che praticamente non ci siano opzioni difensive nel sistema di combattimento, quindi devi solo stringere i denti quando tocca al nemico e lui decide di spaccarti la testa con una chitarra.

La storia prosegue attraverso molti dialoghi tra Cadence e le persone che incontra lungo il percorso, e il doppiaggio è piuttosto buono, soprattutto il vecchio musicista rock Fret, che è davvero ben scelto. Oltre a questi dialoghi, la storia viene raccontata occasionalmente anche attraverso numeri musicali e performance piuttosto ben coreografati, che danno al gioco una sensazione quasi musicale e sono davvero buoni. Puoi vedere un esempio di uno di questi qui sotto.

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Questo ci porta alla colonna sonora che, insieme al sistema di combattimento, è il cuore stesso di questo gioco. People of Note presenta una colonna sonora davvero eccellente e, a differenza di altri giochi simili dove anche la musica è al centro della scena, qui c'è una grande varietà di generi disponibili. La musica è di altissimo livello, che sia pop, rock, elettronica, rap o country e western. Parti della colonna sonora, tra l'altro, sono già disponibili su Spotify al momento della stesura.

Infine, c'è l'aspetto visivo, che è colorato e piuttosto attraente, e tutto è progettato con un angolo musicale. Un buon esempio è che all'esterno di un ascensore c'è un grande cursore, come su un mixer, che si muove su e giù insieme al sollevatore. Questo è solo un esempio di quanto sia ben realizzato l'aspetto visivo, e lo stesso vale per i menu attraenti.

People of Note è un piccolo gioco di ruolo ben realizzato. Sì, può sembrare superficiale, e bisogna prepararsi, ma il tema musicale, che è più di una semplice decorazione, si fonde perfettamente nel sistema di combattimento, ed è questo che rende People of Note interessante. Sebbene le battaglie normali possano diventare un po' monotone col tempo, le battaglie contro i boss sono sia impegnative che emozionanti, poiché ognuno ha abilità musicali diverse.

Se non sei esattamente un fan sfegatabile degli RPG, People of Note può essere un piccolo RPG piacevole, accessibile e accogliente che cerca di fare le cose in modo diverso aggiungendo abilità musicali a un RPG tradizionale, e se accetti la premessa un po' semplice, funziona davvero.