People of Note Anteprima del gameplay: Non proprio il mio ritmo

Quando musica e giochi si abbinano perfettamente, mi sento come il fratello di Remy a Ratatouille che prova fragola e formaggio per la prima volta. Una combo magnifica, e che si tratti dell'orchestra che si gonfia mentre entri in un'arena di boss sul punto di essere colpito da un drago in Elden Ring, o dell'atmosfera semplice mentre affronti l'ultima ristrutturazione della tua isola di Animal Crossing, i giochi non sono nemmeno la lontana senza una buona musica. Sono così legati che negli ultimi anni abbiamo visto emergere giochi dedicati esclusivamente alla musica. Titoli che non sono solo ritmi o danzanti, anche.

Dei Vaganti, niente strade dritte, e ora People of Note. L'RPG ritmico di Iridium Studios e Annapurna Interactive cerca di essere un musical videoludico, con un approccio molto più in stile Final Fantasy rispetto alla narrazione interattiva di Stray Gods. Interpretiamo il ruolo di Cadence (la prima di molte persone, oggetti, luoghi e altro ancora con nomi musicali), una giovane pop star con grandi sogni di vincere un concorso musicale nella sua città natale. Dopo che le viene detto che non ha le capacità, Cadence cerca di formare un gruppo che le dia una gamma musicale più ampia. Nella demo che abbiamo suonato, eravamo alla ricerca del nostro primo compagno di band, che si è rivelato essere una leggendaria rockstar di nome Fret.

Il nostro incontro con Fret è avvenuto per caso, quando si è unito a Cadence per combattere una fazione ispirata al Far West chiamata la Homestead. Dopo aver attraversato la città desertica e divisa di Durandis ed esplorato un po', abbiamo avuto il nostro primo assaggio del combattimento di People of Note. Proprio come le sue ispirazioni RPG a turni, le battaglie di People of Note ruotano attorno a un ordine di turno chiamato strofa, che ti permette di attaccare, usare abilità e riposare in un dato turno, oltre a usare mash-up insieme ai tuoi compagni di band quando subisci danni. Quando attacchi o usi un'abilità nel tuo turno, otterrai un paio di eventi quick-time per infliggere danni extra o curare un compagno di squadra di una quantità aggiuntiva. Simile a Clair Obscur, in un certo senso, ma ammetto che molto meno dinamico. Non ci sono azioni difensive, quindi dovrai stringere i denti e sperare per il meglio mentre un nemico sceglie di colpirti in testa con la chitarra.

I combattimenti comuni contro avversari regolari sembrano piuttosto formulaici e a volte un po' lenti. Un riempimento piuttosto ovvio, piuttosto che una possibilità di provare le tue ultime abilità e vedere quanto puoi diventare forte. In altri RPG a turni, questi incontri non dovrebbero durare molto, eppure People of Note a volte ha salute extra aggiunta ai nemici, barriere e altri modi per prolungare questi combattimenti tra jobber. Non aiuta il fatto che abbiamo solo due compagni di band, il che significa che anche se stai giocando perfettamente, non stai percependo tutta l'estensione di quanto possa essere entusiasmante questo combattimento, come mostrato nei trailer.

Dove invece è stato il punto di vista è stato nei combattimenti con i boss. Ne abbiamo giocati due nella demo, con quest'ultimo che offriva interessanti modifiche meccaniche alla formula abituale, e ci dava la possibilità di un vero gioco di tensione dove dovevamo usare cura, potenziamenti difensivi e attacchi perfettamente cronometrati per vincere la battaglia. Succede molto, almeno all'inizio nelle battaglie di People of Note, ma se si svela la superficie le troverai molto semplici. Sfrutta al massimo quando lo stile del tuo compagno di band è in atto, e altrimenti fai semplicemente il possibile per restare in vita e eliminare il nemico. Questo cambia leggermente nei combattimenti con i boss. I boss diventano anche più forti man mano che il combattimento procede, il che significa che sei incentivato a non vederli al loro massimo livello. È un po' strano in un certo senso, perché sembra che ti stessi privando della battaglia più epica, ma probabilmente per il gusto di vincere.

A parte il combattimento, a volte mi sono sentito un po' sconvolto da People of Note. È un'avventura che attraversa il mondo, con una realtà alternativa letteralmente plasmata dalla musica. A volte è un po' diluito dal tono, senza mai attenersi a un musical ironico o a una storia più seria su come opporsi al potere per... beh, non lo so... suona meglio la musica, immagino? Sento che qualcosa come No Straight Roads lo fa meglio, dove è subito chiaro chi sono i nostri protagonisti e cosa vogliono fare. La demo di People of Note esiste in un periodo in cui sembra che Cadence stia iniziando a capire che il mondo non riguarda solo concorsi musicali, ma poiché non abbiamo il quadro completo, è impossibile dire dove andrà a parare questa storia. È un po' come ascoltare la parte di Hamilton proprio prima che scoppia la guerra e poi andarsene. Puoi immaginare dove sta andando a finire, ma in People of Note non sono sicuro che mi abbia catturato abbastanza da farmi andare avanti.

L'esplorazione e il percorso sono minimi e, sebbene gli enigmi fossero discreti, chiaramente non sono una priorità perché puoi letteralmente disattivarli nel menu del gioco. Iridium ha una forte storia e un forte focus sul combattimento strategico, ma quando la demo è finita e abbiamo ricevuto un trailer con la data di uscita del gioco (il 7 aprile), sembrava aver fatto un lavoro migliore nel caricarmi rispetto a quello che avevo appena giocato. Forse è solo una parte scomoda del gioco da mostrare, ma se People of Note dovesse essere un ottimo esempio di musical videoludico, spero che il resto del gioco si affretti un po' più di quanto possa trascinare.