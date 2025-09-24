People of Note mescola numeri musicali e combattimenti a turni per un nuovo stile di gioco di ruolo

Musica e giochi vanno insieme come il budino al caramello appiccicoso e la crema pasticcera. Anche se non si ascolta sempre la musica in sottofondo o in primo piano, si aggiunge comunque all'esperienza in modi di cui non vorremmo mai fare a meno. Iridium Studios ha deciso di mostrare questo amore per la musica nel suo prossimo gioco di ruolo People of Note.

In People of Note, giochiamo nei panni della cantante pop Cadence, che è stata esclusa da una grande competizione canora e decide di farsi strada. Riunendo altri membri della band, viaggerai in tutto il mondo, affrontando battaglie in combattimenti a turni e cantando epici numeri musicali per battere i tuoi nemici.

Gli attacchi basati sul ritmo sono un grande giocatore nel combattimento per People of Note, come puoi vedere nel trailer qui sotto, e avrai anche una colonna sonora di genere da goderti durante il gioco, mescolando elementi di pop, rock ed EDM.

People of Note è ora disponibile nella lista dei desideri e arriverà su Xbox Series X/S, PS5 e PC.