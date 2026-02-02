People of Note rivela il cast completo delle voci e il lancio di Nintendo Switch 2

HQ

People of Note, il prossimo musical RPG di Iridium Studios e Annapurna Interactive, ha svelato il cast completo di doppiatori, oltre a una versione per Nintendo Switch 2 che arriverà insieme alle versioni PC, Xbox Series X/S e PS5 del gioco.

Nel nuovo trailer, che potete vedere qui sotto, vediamo la protagonista Cadence cercare di reclutare la rockstar della vecchia scuola Fret nella sua band. Cadence è interpretata dalla star di Monster Hunter: Rise e Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, Heather Gonzalez (con LEXXE come voce cantante), mentre Fret è interpretato da Jason Charles Miller.

Erika Ishii, famosa per Ghost of Yotei, è nel cast, insieme a Debra Wilson, Mansa "Wakil" Wakili, Marwan Salama, Alex Boniello, Joe Ziega, Griffin Burns, Erica Lindbeck, Sean Kenin Elias-Reyes e altri.

People of Note è previsto per il lancio nel 2026.