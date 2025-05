Pep Guardiola minaccia di lasciare il Manchester City perché hanno troppi giocatori

HQ

Dopo la delusione per aver perso la finale di FA Cup lo scorso fine settimana, il Manchester City si è goduto una partita molto emozionante ieri sera: l'addio a Kevin de Bruyne, il ritorno di Rodri e l'avvicinarsi ad assicurarsi un posto tra i primi 5 (anche un secondo posto è possibile) in Premier League, guadagnandosi un biglietto per la Champions League la prossima stagione. Tuttavia, Pep Guardiola non è mai completamente felice, e ha detto una cosa che ha scioccato tutti, minacciando persino di dimettersi se il club non risolverà il problema: non gli piace avere così tanti giocatori.

Dopo aver vissuto una stagione orribile con molti infortuni (tra cui il loro Pallone d'Oro, Rodri, che è tornato ieri sera dopo mesi di fermo), si potrebbe pensare che avere il maggior numero possibile di giocatori sia un bene. Tuttavia, Guardiola non la vede così, perché avere così tanti giocatori significa che non tutti potranno giocare, e questo "è impossibile per la mia anima".

"Come allenatore non posso allenare 24 giocatori e ogni volta che scelgo devo avere quattro, cinque, sei a Manchester a casa perché non possono giocare. Questo non accadrà. Ho detto al club, non lo voglio".

E se molti si infortunano, come quest'anno? "Se ho infortuni, sfortunati, abbiamo dei giocatori per l'accademia e lo facciamo.Guardiola dice che è insostenibile e controproducente, perché è più difficile per i giocatori creare un'altra connessione tra loro, cosa che secondo lui è qualcosa che in questa stagione "ci siamo un po' persi".

Il Manchester City ha acquistato cinque nuovi giocatori a gennaio per compensare gli infortuni

Ciò avviene dopo che il Manchester City ha speso oltre 200 milioni di sterline nel mercato invernale, acquistando cinque nuovi acquisti: l'attaccante Omar Marmoush, il centrocampista Nico González, i difensori Vitor Reis e Abdukodir Khusanov, mentre il centrocampista Juma Bah è stato acquistato (alcuni direbbero rubato) dal Valladolid e prestato al Lens.

Ma Guardiola è irremovibile: "Non voglio lasciare cinque o sei giocatori nel congelatore. Non lo voglio. Me ne andrò. Fai una squadra più corta, io rimarrò".