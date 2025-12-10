Pep Guardiola risponde alle voci secondo cui Xabi Alonso verrà esonerato dal Real Madrid se perderà stasera

HQ

Xabi Alonso e Pep Guardiola si sfideranno per la prima volta come allenatori questa sera: il Real Madrid ospita un duello contro il Manchester City al Bernabéu in Champions League, e si vocifera che il destino di Alonso come allenatore del Real Madrid dipenda dall'esito di questa partita. Una sconfitta potrebbe portare all'uscita improvvisa dell'ex allenatore del Bayer Leverkusen, dopo una serie di risultati negativi nelle ultime settimane (tre pareggi e due sconfitte).

Alonso e Guardiola hanno una storia alle spalle, dato che Alonso ha lavorato sotto i comandanti di Guardiola al Bayern Monaco. In realtà, fu Guardiola a convincere personalmente Alonso a lasciare il Real Madrid nell'estate del 2014, subito dopo aver vinto la Champions League. Guardiola in seguito si è mostrato orgoglioso di aiutare alcuni suoi giocatori a diventare allenatori: "Se posso aiutare un giocatore a diventare allenatore in futuro e contribuire al suo sviluppo, sono felice. Johan e altri l'hanno fatto per me, e il mio dovere è farlo ora per i giocatori", ha detto Guardiola in un libro di Martí Perarnau (tramite El País).

Pertanto, quando Guardiola visitò la sala stampa al Bernabéu, gli fu chiesto di Alonso. E lui scherzando ha detto che "dovrebbe fare pipì con la sua", una frase catalana che significa che dovrebbe prendere le proprie decisioni.

"Mi chiedi del futuro di Xabi, e gli auguro il meglio solo per il rispetto che provo per lui, ma è una risposta che non conosco. Sei tu che conosci la verità; Io no. Sono molto lontano da questo.

Non sono dentro; Non so se i giocatori siano con lui o meno. La gerarchia, alla fine, riguarda il potere. Se il consiglio vuole darlo all'allenatore, lui lo arà, e se vogliono darlo ai giocatori, lo avranno loro" ha detto.

Guardiola ha detto di non essere d'accordo con chi afferma che il Real Madrid sia al suo momento più vulnerabile. "Tutto quello che posso dire è che non ho parlato con Florentino, né mi ha detto che domani sarà il suo ultimo incontro se perde. State tutti facendo molte supposizioni, ed è qualcosa che tutti noi affrontiamo. Ma capisco che Xabi abbia il controllo della situazione, lui sa come funziona tutta questa faccenda, e io so che tipo di avversario dovremo affrontare. Per battere il Real Madrid in questa competizione non basta essere migliori, devi essere molto migliore."