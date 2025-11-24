Pep Guardiola si scusa con il cameraman dopo aver preso gli auricolari: "Mi vergogno"

HQ

Pep Guardiola si è scusato per il suo comportamento dopo la partita di sabato scorso, in cui il Manchester City ha perso contro il Newcastle 2-1. Frustrato dalle decisioni arbitrarie, Guardiola si rivolse a un cameraman e gli tolse le cuffie per dirgli qualcosa all'orecchio. Il momento, catturato dalle (altri) telecamere, è diventato virale, e Guardiola dice di sentirsi imbarazzato.

In una conferenza stampa per la partita di Champions League di domani, Guardiola ha detto di essersi scusato con il cameraman. "Mi sento imbarazzato, imbarazzato quando lo vedo. Non mi piace. Mi sono scusato dopo un secondo con il cameraman. Sono quello che sono. Dopo 1.000 partite non sono una persona perfetta, faccio errori enormi. Il motivo è che voglio difendere la mia squadra e il mio club."

Non è chiaro perché Guardiola abbia fatto questo. L'allenatore spagnolo si è arrabbiato con l'arbitro, ritenendo che gli fosse stato negato un rigore e che l'ultimo gol del Newcastle non avrebbe dovuto contare.

Il Manchester City riceverà il Bayer Leverkusen martedì per la partita di Champions League 5 (21:00 CET, 20:00 GMT) prima di ricevere il Leeds United sabato. Sono terzi in Premier League con 22 punti, sette dietro ai leader Arsenal.