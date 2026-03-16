Pep Guardiola spiega perché ha annullato l'allenamento di oggi in arrivo al duelo contro il Real Madrid

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Pep Guardiola ha deciso di concedere il giorno libero ai suoi giocatori del Manchester City, e non era previsto alcun allenamento per lunedì, in vista della partita contro il Real Madrid in Champions League.

"Ci alleniamo domani, prima della partita. A Madrid siamo arrivati tardi all'hotel, abbiamo dormito, siamo tornati a Manchester la mattina, siamo arrivati qui, il giorno dopo non c'è stato alcun addestramento, siamo andati a Londra e siamo arrivati ieri alle 2:30 del mattino. Quindi, oggi dobbiamo riprenderci, non possiamo farci nulla. I giocatori stanno tornando a casa e ci alleneremo domani", ha spiegato l'allenatore del Manchester City, aggiungendo che è la seconda o terza volta che lo fa in questa stagione.

I giocatori di Guardiola devono recuperare da uno svantaggio di 3-0 all'Etihad, ma le aspettative non sono alte dopo il deludente pareggio per 1-1 in Premier League e la brutta serie di Erling Haaland.

Nel frattempo, Álvaro Arbeloa arriva da una vittoria per 4-1 in Liga con un Real Madrid rinforzato da giocatori cresciuti in casa, e potenzialmente Kylian Mbappé e Jude Bellingham potrebbero tornare domani dopo lunghe assenze per infortunio, dato che sono stati chiamati a trasferirsi a Manchester.