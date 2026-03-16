Pep Guardiola spiega perché ha annullato l'allenamento di oggi in arrivo al duelo contro il Real Madrid
Guardiola ha dato una pausa ai suoi ragazzi prima della partita contro il Real Madrid di domani.
Pep Guardiola ha deciso di concedere il giorno libero ai suoi giocatori del Manchester City, e non era previsto alcun allenamento per lunedì, in vista della partita contro il Real Madrid in Champions League.
"Ci alleniamo domani, prima della partita. A Madrid siamo arrivati tardi all'hotel, abbiamo dormito, siamo tornati a Manchester la mattina, siamo arrivati qui, il giorno dopo non c'è stato alcun addestramento, siamo andati a Londra e siamo arrivati ieri alle 2:30 del mattino. Quindi, oggi dobbiamo riprenderci, non possiamo farci nulla. I giocatori stanno tornando a casa e ci alleneremo domani", ha spiegato l'allenatore del Manchester City, aggiungendo che è la seconda o terza volta che lo fa in questa stagione.
I giocatori di Guardiola devono recuperare da uno svantaggio di 3-0 all'Etihad, ma le aspettative non sono alte dopo il deludente pareggio per 1-1 in Premier League e la brutta serie di Erling Haaland.
Nel frattempo, Álvaro Arbeloa arriva da una vittoria per 4-1 in Liga con un Real Madrid rinforzato da giocatori cresciuti in casa, e potenzialmente Kylian Mbappé e Jude Bellingham potrebbero tornare domani dopo lunghe assenze per infortunio, dato che sono stati chiamati a trasferirsi a Manchester.