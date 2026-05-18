Pep Guardiola sta per lasciare il Manchester City nonostante abbia ancora un anno di contratto

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Pep Guardiola sta per concludere la sua carriera al Manchester City, secondo diversi media inglesi. La notizia non sorprende del tutto, dato che si vociferava da mesi che se ne sarebbe andato prima piuttosto che dopo, ma resta comunque uno shock per i tifosi del Manchester City, pochi giorni dopo aver vinto un altro trofeo, la finale di FA Cup dove avevano battuto il Chelsea... e anche come sorpresa per il club, che mantiene Guardiola ha un contratto per la prossima stagione e è "fiducioso" che rimanga allenatore, secondo BBC Sport.

Le informazioni, ancora non confermate né dal club né dall'allenatore cinquantacinquenne, provengono da fonti interne al club, dallo staff ai giocatori, che prevedono la sua partenza dopo l'ultima partita della stagione contro l'Aston Villa domenica, dove probabilmente riceverà un tributo, indipendentemente dal fatto che vincano o meno il campionato.

Guardiola lasciò il Manchester City dopo dieci anni e 20 trofei, inclusi sei titoli di Premier League, la Champions League, tre FA Cup e cinque EFL Cup.

Enzo Maresca al Manchester City, Guardiola all'Italia?

BBC Sport aggiunge che Enzo Maresca, esonerato all'inizio di questa stagione dal Chelsea e che lavorava sotto Guardiola al City, è il favorito per sostituirlo. Guardiola è stato talvolta collegato alla nazionale italiana, alla ricerca di un nuovo allenatore dopo il disastro dei Mondiali.

Durante le interviste della scorsa settimana, Guardiola ha lasciato intendere che sarebbe rimasto al club un altro anno e che avrebbe rispettato il contratto, quindi questo è un cambiamento drastico e improvviso, con a malapena tempo per il club e i giocatori di prepararsi mentalmente alla partenza di uno dei più grandi allenatori di calcio di tutti i tempi, il tutto mentre lotta ancora per il titolo di Premier League: dopo la vittoria dell'Arsenal contro il Burnley lunedì, il City deve vincere le ultime due partite di martedì e domenica e sperare in una scivolata dei rivali.