Pep Guardiola valuterà i giocatori dopo Natale per vedere se sono in forma di giocare con il Manchester City

Il Manchester City è solo a due punti dall'Arsenal, dopo una striscia di cinque vittorie consecutive in Premier League, e Pep Guardiola vuole restare in lotta durante il periodo natalizio, quando il campionato non si ferma. Anche se ci sarà solo una partita il giorno di Santo Stefano, il Manchester City tornerà in campo sabato 27 dicembre, contro il Nottingham Forest.

Per assicurarsi che i suoi giocatori siano in forma, Pep Guardiola ha detto che valuteranno i loro giocatori per verificare se sono abbastanza in forma per giocare. L'allenatore potrebbe prendere decisioni tecniche se un giocatore ha mangiato troppo torrone...

"Nel momento in cui arriveranno dopo tre giorni, voglio vedere come torneranno. Possono mangiare ma voglio controllarli. Immagina un giocatore e ora è perfetto, ma arriverà con altri tre chili. Sarà a Manchester, non si recherà a Nottingham Forest", ha detto Guardiola.

Secondo BBC Sport, Guardiola ha già esiliato alcuni giocatori dall'allenamento della prima squadra fino a quando non hanno raggiunto gli obiettivi di peso nel 2016. Lo spagnolo è noto per essere molto severo riguardo ai livelli di forma fisica, e una volta ha dovuto scusarsi dopo aver detto che il centrocampista del City, Kalvin Phillips, era "sovrappeso" al suo ritorno dai Mondiali del Qatar 2022.

Tuttavia, Guardiola capisce l'importanza di prendersi una pausa, anche se sarà più breve: "Il calendario è così stretto che i giocatori devono dimenticare. Al momento della partita saranno freschi sulle gambe."